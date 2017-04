Kalter Badestart in Schönbrunn

Als erstes Bad hat das Schönbrunner Bad die Saison eröffnet, die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer sprangen trotz tiefer Temperaturen am Samstagvormittag ins Becken. Einige griffen dabei auf Neoprenanzüge zurück.

Unter den ersten Gästen war Max Pier, der im Vorjahr durch den Ärmelkanal geschwommen ist. „Es ist angenehm, solange man in Bewegung bleibt“, meinte er gegenüber „Wien heute“. Ultralangstreckenschwimmer Sascha Savel waren die niedrigen Temperaturen willkommen: „Wir versuchen es heute, weil wenn wir dann im Sommer oben im Norden bei 17, 18 Grad schwimmen kommt das zugute. Dann ist es gut, wenn man in der Kälte trainiert hat.“

TV-Hinweis: „Wien heute“, 22.4.2017, 19.00 Uhr, ORF2 und danach online unter tvthek.ORF.at.

„Ich hab das heute im Radio gehört, da hab ich mir gedacht, ich muss das sofort ausprobieren. Ich habe gesehen es schneit nicht, deswegen war für mich klar, ich komme her“, meinte einer der ersten Badegäste im Schönbrunner Bad gegenüber „Wien heute“.

zurück von weiter

Tests mit Neoprenanzügen

Andere Badegäste nutzten den ersten Badetag, um mit Neoprenanzügen zu schwimmen: „Ich wollte den Neopren testen, ich wollte zuerst gar nicht rein und habe mir dann gedacht, ich mach ein paar Züge. Dann habe ich einen Eisschock bekommen und bin raus.“ Ein weiterer Badegast testete „das erste Mal in meinem Leben“ einen Neoprenanzug: „Ich bin begeistert und bleibe gleich bei dem Anzug. Das Wetter ist frisch, aber angenehm.“

„Wir haben die Schwimmer begeistern können, die Eisschwimmer speziell, wir sind zufrieden“, so Josef Ebenbichler, Betreiber des Schönbrunner Bads. Für die nächsten Tage erwartet er „nicht viel“: „Die Saisonkartenkäufer werden kommen, vereinzelt die Schwimmer, die Temperatur wird wohl deutlich ansteigen. Das Wasser war sehr kühl heute, die nächsten Tage werden wir fleißig heizen.“

Abstimmung wird geladen...

"Wir haben schon geheizt, jetzt verlieren wir wieder jeden Tag Temperatur, im Moment ist es nicht gerade besonders lustig, aber wir sperren auf“, hatte Josef Ebenbichler knapp vor der Eröffnung argumentiert - mehr dazu in Trotz Kälte: Erstes Freibad sperrt auf.

Die städtischen Sommerbäder halten am regulären Öffnungstermin 2. Mai fest. Ein moderater Saisonstart werde kein Problem sein, heißt es - mehr dazu in Bäder öffnen spätestens am 2. Mai.

Links: