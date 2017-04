Teilnehmer aus 130 verschiedenen Ländern sind beim Vienna City Marathon am Sonntag am Start. Die größte Sportveranstaltung Österreichs bringt einen Umsatz von etwa 55 Mio. Euro und einige Verkehrsbehinderungen.

Über 42.000 Läuferinnen und Läufer sind bei den verschiedenen Bewerben am Marathon-Wochenende angemeldet. Laut Veranstalter sorgt der Marathon für 80.000 Übernachtungen in und um Wien. Darüber hinaus geben Läufer und Begleitungen auch Geld für Essen, Bekleidung oder Museumsbesuche aus.

Zählt man all diese Bereiche zusammen, so schätzt der Organisator den direkten Nutzen auf rund 55 Millionen Euro. Rechnet man auch die Wertschöpfung rund um den Marathon - wie Werbung für die Stadt Wien - dazu, sollen es sogar etwa 150 Millionen Euro sein.

Am Sonntag kommt es entlang der Laufstrecke immer wieder zu Straßensperren. Betroffen sind vor allem die Innenstadt, Mariahilf, Alsergrund sowie Rudolfsheim-Fünfhaus. Teile dieser Bezirke sind durch die Laufstrecke eingeschlossen - mehr dazu in Marathon sorgt wieder für Verkehrssperren und Weniger Sperren beim Vienna City Marathon.

TV-Hinweise:

Live-Übertragung, des Vienna City Marathons am 23.4. in ORF1, Highlights ab 19.00 Uhr in „Wien heute“.