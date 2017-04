„Take Festival“ geht in zweite Runde

Heute eröffnet das Take Festival in der Wiener Innenstadt. Bis zum 29. April ist das Festival Anziehungspunkt für Fans von Mode und ungewöhnlichen Designideen. Mit der Vergabe der Austrian Fashion Awards beginnt die Veranstaltung.

Das “Take Festival for Independent Fashion and Arts”, kurz Take Festival, findet auf einem 10.000 Quadratmeter großen Areal der Alten Post statt. Jede Menge Beiträge aus den Bereichen Mode, Fotografie, Design und Videoinstallation wird es dort laut den Veranstaltern geben.

Außerdem wird es Vorträge, Ausstellungen, einen Pop-up-Store und tägliche Aftershow-Partys geben. „Das Festival hat einen sehr großen Stellenwert für die österreichische Modeszene", so Zigi Mueller-Matyash, Mitveranstalterin des Events.

Boryana Pandova

Preisverleihung steht im Mittelpunkt

Als wichtigster Programmpunkt darf die AFA-Verleihung am 25. April gelten. An diesem Abend werden die Kollektionen der Nominierten aller vier Kategorien gezeigt und die jeweiligen Preise vergeben.

Die Bekanntgabe der Preisträger soll unter anderem durch Kunstminister Thomas Drozda (SPÖ) und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) erfolgen. Die Verleihung sei als „erleb- und begehbares Gesamtkunstwerk“ konzipiert, sagt Camille Boyer von der Austrian Fashion Association, die das Event ebenfalls mitveranstaltet.

Kooperation mit Playground Festival

Erstmals zu Gast ist das audiovisuelle Kunstfestival Playground AV, in dessen Rahmen rund 40 Künstler auf der zweiten Etage der Alten Post ihre Arbeiten zeigen. Die Kooperation ist ein Vorbote zum Playground AV Festival, das vom 22. bis 25. Juni 2017 in Wien stattfindet. Eine weiterer Teil des Take Festivals ist der sogenannte Parcours, wo auf drei Etagen 40 Projekte aus den Bereichen Fotografie, Kunst, Medienkunst und Performance gezeigt werden.

Für die Teilnehmer sei dieser Parcours auch eine gute Möglichkeit um sich auszutauschen und zu vernetzen. „Es gibt kein anderes vergleichbares Festival in Wien mit einer derart starken Ausrichtung auf Mode. Das braucht die Stadt Wien dringend“, meint zum Beispiel Elena Kouznetsova, eine junge Designerin, die mit ihrer Kollegin Katrin Mayer und der Videokünstlerin Nina Keinrath mit ihrem Projekt „Snuggles“ an dem Parcours teilnimmt. „Das Festival bietet Newcomern eine gute Möglichkeit, um mit Sponsoren in Kontakt zu treten“, so Kouznetsova.

Neue Location für nächstes Jahr gesucht

Im kommenden Jahr muss für das Festival allerdings ein neues zuhause gefunden werden. In dem historischen Gemäuer auf der Dominikanerbastei entstehen Wohnungen und ein Hotel. An welchen Ort das Take Festival danach übersiedelt, steht noch nicht fest. Verhandlungen würden aber laufen, heißt es. Fest stehe nur, dass das Festival auf jeden Fall stattfinden werde.

Links: