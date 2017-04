Politikexperte warnt vor „grünem Knittelfeld“

Die Grünen müssten aufpassen, dass sich der Streit um das Heumarkt-Projekt nicht „zu einer Art grünem Knittelfeld“ entwickle, sagt Politikexperte Thomas Hofer. Eine Krisensitzung der Partei ging in der Nacht ohne Beschlüsse zu Ende.

„In Wahrheit muss man aufpassen, dass sich die Geschichte um den Heumarkt nicht zu einer Art grünem Knittelfeld entwickelt", sagte Hofer im Ö1-Interview. "Denn mit Basisdemokratie haben auch andere Parteien ihre Erfahrungen gemacht, wie auch die FPÖ damals in der Regierung Schwarz-Blau.“ Er spielt damit auf die als „Knittelfelder Putsch“ bekanntgewordene FPÖ-Versammlung im Jahr 2002 an. Damals kam es zu einem Machtwechsel in der FPÖ und schließlich zu vorgezogenen Neuwahlen, die mit einem Debakel endeten.

APA/Georg Hochmuth

Vassilakou: „Wie sie es macht, macht sie es falsch“

Die Grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou sei derzeit in einer "Lose-Lose-Situation, denn wie sie es macht, macht sie es falsch“, analysierte Hofer. Aus seiner Sicht habe sie jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder eine „Delegation auf die nächste Ebene“ durch eine Volksbefragung über das Projekt, was natürlich nicht im Sinn der SPÖ sei, oder „eine eher lächerliche Lösung, in dem sie sagt, es gibt jetzt das freie Mandat plötzlich doch.“

Die Sprengkraft für die rot-grüne Koalition in Wien sei „groß“. Die SPÖ habe jedoch aufgrund ihrer aktuellen Situation „kein wirklich großes Verlangen nach Neuwahlen in Wien“, sagte Hofer. Die Debatte schade Vassilakou auch persönlich massiv, so Hofer, es gebe in der Partei natürlich Leute, die an ihrem Sessel sägen würden.

Der Politikexperte sieht auch mögliche Auswirkungen über Wien hinaus: „Wenn man jetzt in Wien den Touch der Regierungsfähigkeit verspielt, dass einem das auch von anderen politischen Parteien zugetraut wird, dann ist das schon ein echtes Problem.“ In einer Zeit wo sich die Grünen an der Bundesregierung abarbeiten und für die nächste Nationalratswahl positionieren müssten, seien sie mit Interna beschäftigt.

Vassilakou will zeitnah Entscheidung bekanntgeben

Nach der nächtlichen Krisensitzung zur Causa Heumarkt erklärte Vassilakou, sie wolle ihre Entscheidung zeitnah bekanntgeben. Vor Beginn der Sitzung hatte Vassilakou vor Journalisten betont, sie wolle „Klarheit schaffen“. Es gehe nicht um ihre „persönliche Zukunft, sondern um ein Projekt, an dem viele Menschen in den vergangenen fünf Jahren gearbeitet haben“. Einen Rücktritt hatte sie bereits vor der Sitzung ausgeschlossen. Sie wolle „mindestens die Nacht nutzen, um mir alles durch den Kopf gehen zu lassen“, sagte Vassilakou. Bei einer Urabstimmung unter den Wiener Parteimitgliedern hatte sich eine knappe Mehrheit gegen das Hochhausprojekt entschieden.

Blimlinger erinnert an freies Mandat

Noch vor der Krisensitzung hatte der grüne Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger Kritik an der Urabstimmung geübt - und die grünen Gemeinderäte aufgefordert, sich auf das freie Mandat zu entsinnen und dem Projekt trotz des Votums der Basis zuzustimmen - mehr dazu in Heumarkt: Blimlinger erinnert an freies Mandat.

Vassilakou in der Zwickmühle

Durch die projektierte Turmhöhe des Hochhausturms am Heumarkt droht die UNESCO mit der Aberkennung des Weltkulturerbes für die Wiener Innenstadt. Vassilakou und die grüne Parteispitze stecken nach der Ablehnung des Projekts durch die eigene Basis in einer Zwickmühle. Gesucht ist ein Exit-Szenario, in dem alle Seiten befriedet werden können. Seitens des Investors hatte es zuvor geheißen, dass die in einem langwierigen Prozess erzielten Planungsergebnisse „nicht zur Diskussion“ stünden - mehr dazu in Heumarkt: Investor lehnt Änderung ab.