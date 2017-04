Mann vor Diskothek mehrfach angeschossen

In der Nacht auf Samstag sind am Parkplatz vor einer Diskothek in Favoriten mehrere Schüsse gefallen. Ein Mann wurde mehrfach getroffen, er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Noch ist unklar, wer geschossen hat und warum.

Klar ist bisher nur, dass die Schüsse zwischen 3.00 und 4.00 Uhr abgegeben wurden, wie Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte. Der 42-jährige Mann wurde verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich. Er dürfte alleine oder in Begleitung einer weiteren Person noch selbstständig ins Spital gefahren sein. Er wird derzeit operiert - danach soll er einvernommen werden.

Mögliche Zeugen werden gesucht

„Davon erhoffen wir uns dann Details zu dem Motiv und dem Tathergang“, so Steirer. Derzeit sei nämlich noch nicht klar, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt habe. Auch der Grund für die Schussabgabe ist noch nicht bekannt. Parallel zur Einvernahme sollen mögliche Zeugen gesucht und im Umfeld des 42-jährigen Opfers ermittelt werden. Aufgrund dieser laufenden Ermittlungen hielt sich die Exekutive äußerst bedeckt und gab keine Informationen bezüglich des genauen Tatorts in Favoriten.