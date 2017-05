Vier Verletzte nach Fahrradunfällen

Bei Fahrradunfällen sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Am Nachmittag kollidierten zwei Räder beim Wienfluss, abends erfasste ein Radler in der Donaustadt eine Achtjährige. Eine Zweijährige wurde zudem von einem Auto angefahren.

Gegen 16.00 Uhr wollte eine 13-Jährige am Radweg des Wienflusses in Penzing stadteinwärts bei einem Fußgänger vorbeifahren. Sie geriet dabei zu weit nach links und kollidierte mit einem anderen Radler. Der 55-Jährige stürzte über die Böschung und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch das Mädchen zog sich Blessuren zu.

Radler wollte an ballspielendem Kind vorbeifahren

Beim zweiten Fahrradunfall lief gegen 20.00 Uhr eine Achtjährige beim Treppelweg am Donauufer in der Donaustadt ihrem Ball hinterher. Ein 57-Jähriger wollte hinter dem Kind vorbeifahren, als dieses plötzlich zurücklief und es zum Zusammenstoß kam. Beide kamen zu Sturz, das Mädchen wurde laut Polizei mit einem Trauma ins Krankenhaus gebracht.

Zweijährige lief über die Straße - von Auto erfasst

Bereits zu Mittag kam es in Simmering zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto. Eine Zweijährige ist über die Krausegasse zu ihrer auf der anderen Seite wartenden Mutter gelaufen. Die Kleine wurde dabei vom Auto eines 52-Jährigen erfasst und verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Rettung war das Mädchen ansprechbar und hatte Prellungen erlitten.