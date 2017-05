Gesuchter Drogendealer brach bei Ehefrau ein

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Sonntag in die Wohnung seiner Ehefrau in der Brigittenau eingebrochen. Beamte der Cobra nahmen ihn in seiner Wohnung fest. Gegen den Mann bestand bereits ein Haftbefehl wegen Drogendelikten.

Der Verdächtige brach gemeinsam mit seinem Bruder am Sonntagabend das Zylinderschloss der Wohnung in der Engerthstraße auf. Die 30-Jährige befand sich in der Wohnung. Nachdem sich der Ehemann Dokumente geholt hatte und davonging, verständigte die Frau die Polizei. Gegenüber den Beamten gab sie an, dass sie um ihr Leben fürchtet und dass der Mann sie in Serbien auch schon körperlich angegriffen habe.

Vier Alias-Identitäten

Bei der Sachverhaltsermittlung kam heraus, dass sich der 30-Jährige mit vier verschiedenen Alias-Identitäten in Österreich aufhält. Unter einem dieser Namen besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Der Mann wird verdächtigt, von Sommer bis Herbst 2014 als Mitglied einer kriminellen Vereinigung größere Mengen Heroin weiterverkauft zu haben, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Weil die Bosnierin angab, dass ihr Ehemann Schusswaffen besitzt, wurde die Cobra verständigt. Beamte der Spezialeinheit nahmen den Mann in seiner Wohnung in der Leystraße fest. Dabei wurden drei Schreckschusspistolen und ein Schlagring sichergestellt. Der Mann ist in Haft. Er wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt. Weitere Anzeigen wegen gefährlicher Drohung und Hausfriedensbruch werden noch geprüft, sagte Eidenberger. Die Ehefrau muss erst einvernommen werden.