Zusammenstoß mit Motorrad: 84-Jährige tot

In Wien-Favoriten ist es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einer 84-jährigen Fußgängerin und einem Motorrad gekommen. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen.

Am gegen 13.00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Laxenburger Straße stadtauswärts und wollte den Kreuzungsbereich mit der Sibeliusstraße geradeaus übersetzen. Die Fußgängerin wollte im selben Moment die Fahrbahn der Laxenburger Straße überqueren und es kam zu einem Zusammenstoß.

LPD Wien

Die 84-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstarb. Der 33-Jährige verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die genaueren Unfallumstände sind Gegenstand der Ermittlungen.