Einsiedlerpark bekommt ein Familienbad

Zehn Kinderbäder gibt es in Wien, ein elftes soll nächstes Jahr eröffnen. Im Einsiedlerpark in Margareten soll um vier Millionen Euro auch ein Freibad entstehen. In den Wintermonaten kann das Bad wieder zu einem Park umfunktioniert werden.

Die Bezirksvorstehung kündigt den Baubeginn für September an. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Die Pläne stehen bereits: Die Sauna und das Tröpferlbad sollen für den Ganzjahresbetrieb bestehen bleiben - außerdem wird die Sauna in den ersten Stock verlegt. Ins Erdgeschoß kommt dann der flexible Außenbereich für das Freibad. Über den Winter, wenn das Bad schließt, wird die Liegewiese wieder zum Park umfunktioniert.

Rund um den Einsiedlerpark in Margareten gab es ein Bürgerbeteiligungsverfahren, bei dem sich die umliegenden Bewohner einbringen konnten. Themenworkshops, Interviews im Park und nahen Umfeld, eine eigene E-Mailadresse sowie die Einbindung vieler Institutionen dienten dazu, Ideen und Anregungen breit zu sammeln - mehr dazu in Viele Ideen für Einsiedlerpark.

400.000 Gäste jährlich in Familienbädern

Die städtischen Familienbäder werden jährlich von bis zu 400.000 Besuchern genutzt. Die meisten davon Kinder - für die ist der Eintritt bis 14 Jahre kostenlos. Erwachsene dürfen nur als Begleitperson mit hinein und zahlen drei Euro. Die Bäder haben Montag bis Sonntag geöffnet - die Saison läuft bis 17. September.

Links: