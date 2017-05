Getreidemarkt: Laut Häupl Änderungen möglich

Es ist ein umstrittenes Projekt: Der geplante Ausbau der Radwege auf dem Getreidemarkt. Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) erklärte heute überraschend, er könne sich vorstellen, dass die Umbaupläne noch geändert werden.

Autofahrer zu triezen, sei nicht in seinem Sinn, sagte Häupl am Montag am Rande eines Verkehrsgipfels mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in Wien. Die derzeitige Baustelle auf dem Getreidemarkt sei für ihn vertretbar, so Häupl, es würden Wasserleitungsrohre getauscht: „Das ist eine notwendige Maßnahme, über die man, davon gehe ich einmal aus, gar nicht diskutieren muss.“

Wie danach jedoch die Oberflächengestaltung ausschauen werden, darüber werde man noch reden, so Häupl: „Ganz einfach, wir schauen uns das noch einmal an. Die Oberflächengestaltung ist etwas, was ohnehin erst in ein paar Wochen virulent wird.“ Die Pläne seiner grünen Regierungskollegin Maria Vassilakou für einen Ausbau des Radwegs auf dem Getreidemarkt sind für den Bürgermeister also offenbar nicht in Stein gemeißelt. Von Vassilakou gibt es zu Häupls Aussagen noch keine Stellungnahme.

Radweg statt Auto-Spur

Auf dem Getreidemarkt sollen neue Radwege und eine Fußgängerquerung geschaffen werden. Die Folge: Autofahrer müssen künftig im oberen Getreidemarkt-Abschnitt in Richtung Karlsplatz mit zwei statt bisher drei Fahrspuren auskommen - mehr dazu in Getreidemarkt: Radweg statt Auto-Spur. Scharfe Kritik üben Autofahrerklubs und die Opposition.

„Wichtiger Lückenschluss“ im Radwegnetz

Befürworter argumentieren mit einem wichtigen Lückenschluss im im Radwegnetz zwischen Mariahilfer Straße und Naschmarkt. „Ein Lückenschluss ist wichtig, weil sich dann die Leute eher trauen, diese Strecke mit dem Rad zu befahren“, erklärte der Wiener Radverkehr-Beauftragte Martin Blum. Im unteren Getreidemarkt-Bereich wurde schon im Vorjahr ein baulich getrennter Radweg - ebenfalls von heftigen Diskussionen begleitet - errichtet. Nun steht der obere Bereich auf dem Plan. Davor war auf der gesamten Strecke nur ein schmaler Radstreifen auf die Fahrbahn gepinselt.

Überhaupt keinen Radweg gab es bisher in die Gegenrichtung, auch das soll sich demnächst ändern. Fahrspuren fallen in diese Richtung dadurch keine weg. Um den Getreidemarkt künftig besser queren zu können, wird auf Höhe Lehargasse/Gauermanngasse - also beim „Spitz“ - ein ampelgeregelter Fußgänger- und Radübergang gebaut. Abgeschlossen sein soll das Projekt mit Ende der Sommerferien - also am 3. September.

