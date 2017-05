Nicht nur für Studenten: 30 Jahre Erasmus

Seit 30 Jahren können Studierende mit Erasmus ins Ausland gehen. Inzwischen gibt es aber auch Austauschprogramme für Schüler, Lehrlinge und Lehrpersonal. Zum Jubiläum wird heute der Erasmus+ Tag mit vielen Events gefeiert.

„Für mich war es schon eine prägende Zeit. Vor allem aber bei Leuten, die davor weniger gereist sind, hat man eine Veränderung gemerkt“, sagt zum Beispiel die Diplomingenieurin Johanna Naynar, die 2013 mit Erasmus in Granada in Spanien war. Rund 240.000 Menschen haben laut Uni Wien in ganz Österreich in den vergangenen drei Jahrzehnten an dem Programm teilgenommen. Die beliebtesten Ziele seien Deutschland, Spanien und Frankreich. Ein Fünftel der Österreichischen Erasmus-Studierenden käme dabei aus Wien.

Auch Lehrlinge können teilnehmen

Seit 2014 hat man den Fokus noch erweitert und bietet – unter dem neuen Namen Erasmus+ - verstärkt auch Programme für Lehrlinge und Lehrpersonen an und verwirklicht Projekte im Sportbereich. Alleine in diesen vergangenen drei Jahren hätten 18.196 Wienerinnen und Wiener die Gelegenheit genutzt, am internationalen Länderaustausch teilzunehmen, heißt es seitens des OeAD, der zentralen Servicestelle für europäische und internationale Mobilitäts- und Kooperationsprogramme in Österreich. Zum Jubiläum finden am 10. Mai zahlreiche Informationsveranstaltungen und Events in Wien statt.

Dominik Wottke ist Installations- und Gebäudetechniker. 2016 war er mit dem Austauschprogramm einen Monat lang auf Malta. „Ich habe dort mehr Gebäudetechnik gemacht als sonst, auch viel in Richtung Solarenergie. Die ist in Malta verbreiteter als bei uns, dadurch habe ich auch neue Techniken gelernt“, sagt er.

10.5.2017, 13.00 bis 18.00 Uhr

IFA, Schönbrunner Straße 3

Damit Wottke und andere ihre Erfahrungen bei dem Austausch weitergeben können, organisiert der IFA, der Verein für Internationalen Fachkräfteaustausch, eine Infoveranstaltung zu dem Thema. „Absolventinnen und Absolventen erzählen dabei Interessenten wie es ihnen erging. Es ist alles sehr niederschwellig, damit genau die Fragen gestellt werden können, die man sich sonst vielleicht nicht fragen traut“, sagt Caroline Stanzl, Projektleiterin und Sprecherin des Vereins.

Erasmus feiert Vielfalt

Erasmus-Gelder werden mittlerweile sehr vielfältig eingesetzt. Zum Beispiel auch zur „Internationalisierung der österreichischen Bildungsinstitutionen sowie zur Förderung von Mobilität und dem Austausch im Bildungs-, Jugend- und Sportbereich“, heißt es beim OeAD.

So vielfältig wie das Erasmus-Programm sind auch die Institutionen, die am Erasmus+ Tag Events anbieten: WienXtra-Jugendinfo, die Pädagogische Hochschule Wien, DesignAustria und viele mehr sind dabei. Eine Vollständige Auflistung der Events und Aktionen gibt es hier.

