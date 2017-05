Größtes Programmierer-Treffen Europas

„Ein riesiger Spielplatz für IT-Developer“ ist die Wiener WeAreDevelopers-Konferenz laut den Veranstaltern. Zu dem Event in der Marx Halle werden über 3.700 Besucher erwartet. In Zukunft soll es noch größer werden.

„Bei der ersten Ausgabe im Juni 2015 kamen knapp 350 Besucher“, sagt Benjamin Ruschin, der vor zwei Jahren gemeinsam mit seinen Kollegen Sead Ahmetovic, Thomas Pamminger und Markus Wagner die Konferenz WeAreDevelopers ins Leben gerufen hat. Dabei ging es darum, IT-Entwicklern eine Plattform zum Austausch zu bieten.

Das Konzept kommt anscheinend an: Am 11. und 12. Mai – bei der erst dritten Ausgabe des Events – werden über 3.700 Teilnehmer in der Marx Halle im 3. Bezirk erwartet. Laut Ruschin die größte Veranstaltung dieser Art in ganz Europa. Es nehmen Redner und Firmen aus über 50 Ländern teil. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hält die Eröffnungsrede.

WeAreDevelopers

Spezialisiertes Publikum

„Uns war aufgefallen, dass die meisten Events in diesem Bereich auf Menschen aus dem Marketing-Bereich ausgerichtet sind. Wir wollten etwas für Developer machen“, meint Ruschin. Und zwar – fast - ausschließlich für Developer. Es gebe zwar eine sogenannte Networking-Zone, die dafür gedacht sei, sich auch mit Leuten aus anderen Bereichen zu verknüpfen, aber dennoch: „Wenn man kein IT-Entwickler ist, hat der Besuch fast keinen Sinn. Auf der Bühne wird teilweise in Programmiersprache gesprochen“, meint Ruschin.

Dieser recht exklusive Zugang scheint für die Zielgruppe reizvoll zu sein. So sei es gelungen, die Stars aus der internationalen Entwicklerszene nach Wien zu locken, sagt der Veranstalter. „Leute wie Joel Spolsky, Hakon Wium Lie oder Rasmus Lerdorf zählen zu den weltweit wichtigsten in der Branche“. Die Themen sind unterschiedlich - so geht es zum Beispiel um Mobilität und die Herausforderung selbstfahrender Autos über virtuelle Realität bis hin zum Gründen von Unternehmen.

WeAreDevelopers

Weiteres Wachstum geplant

Neben der Anzahl der Besucher hat sich auch die Zahl der Teammitglieder knapp verzehnfacht. „Am Anfang waren wir zu dritt. Jetzt sind wir 28“, meint der Veranstalter. Für nächstes Jahr ist eine weitere Verdoppelung der Besucherzahl geplant. Ob das Event wieder in Wien stattfinden wird, ist allerdings noch nicht ganz sicher.

„Wien ist eine tolle Stadt mit einer tollen geographischen Lage. Osteuropa ist ums Eck, die Schweiz nicht weit weg. Die Start-up-Szene ist stark gewachsen und mittlerweile gut aufgestellt“, sagt Ruschin. Trotzdem sei ein Umzug denkbar. Über Berlin oder Tel Aviv denke man zum Beispiel nach. „Das hängt auch davon ab, wie viel Unterstützung wir seitens der Stadt Wien und anderer Partner bekommen“, so Ruschin.

