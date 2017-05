Prozess um Mord an Lebensgefährtin

Am Wiener Straflandesgericht findet heute ein Prozess gegen einen 47-jährigen Mann statt. Er soll im September des Vorjahres seine 53-jährige Lebensgefährtin erstochen haben. Ein Urteil wird noch für heute erwartet.

Im September des Vorjahres alarmierte die Mutter des Angeklagten die Polizei. Sie hatte in der Wohnung ihres Sohnes die Leiche seiner 53-jährigen Lebensgefährtin gefunden. In ihrer Brust steckten noch zwei Messer. Laut Obduktion war die Frau nach mehreren tiefen Messerstichen verblutet - mehr dazu in Frau erstochen: Lebensgefährte gesteht.

Bereits kurze Zeit später wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Er war von Anrainern in einem Innenhof in Meidling gefunden worden. Der Beschuldigte hatte eine Überdosis Substitutionsmittel und Alkohol konsumiert. Er wurde in komatösem Zustand ins Spital gebracht - mehr dazu in Frau erstochen: Verdächtiger gefunden.

Eifersucht als mögliches Tatmotiv

Im Spital war der 47-Jährige in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. Die Polizei fahndete weiter nach ihm. Erst zwei Tage später erkannte ein Mitarbeiter im Krankenhaus den Verdächtigen, nachdem er ein Foto in einer Zeitung gesehen hatte. Über den Mann wurde Untersuchungshaft verhängt. Die Anwältin des Verdächtigen protestierte: Die Polizei hätte bei den Ermittlungen und der Einvernahme, die zum Geständnis führte, „Verfahrensgrundsätze nicht eingehalten“.

Die Frau und der Verdächtige waren seit 13 Jahren ein Paar. Zum Tatzeitpunkt sollen sie aber getrennt gewesen sein. Als ein mögliches Tatmotiv gilt Eifersucht. Dem Mann drohen zehn bis zwanzig Jahre oder sogar lebenslanger Freiheitsentzug.