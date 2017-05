Zwei schwere Unfälle mit Baggern

In den Bezirken Döbling und Favoriten sind am Donnerstag zwei Arbeiter bei Unfällen mit Baggern schwer verletzt worden. Die Wiener Berufsrettung musste beide Männer in Krankenhäuser bringen.

Auf einer Baustelle in Döbling dürfte gegen 10.30 Uhr ein Bagger einen Bauarbeiter überrollt haben. Berufsrettung und Arbeitersamariterbund schickten Rettungsteams, um den 49-jährigen Arbeiter zu versorgen. Dieser erlitt schwere Verletzungen, unter anderem mehrere Knochenbrüche.

Bei Sprung von Bagger verletzt

Der zweite Arbeitsunfall passierte am Nachmittag gegen 15.00 Uhr auf einer Baustelle in Wien-Favoriten. Ein Baggerfahrer war etwa zwei Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Der Mann hatte noch versucht, sich durch einen Sprung vom Bagger in Sicherheit zu bringen. Doch er verletzte sich beim Absprung am Sicherheitsbügel des Baggers.

Berufsrettung Wien

Der 41-jährige Arbeiter erlitt Prellungen am gesamten Körper, mehrere Teams der Berufsrettung versorgten ihn. Um den Mann möglichst schonend zu transportieren, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.