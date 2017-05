Pflegende fordern bessere Standards

Am internationalen Tag der Pflege melden sich zahlreiche Organisationen zu Wort. Die Gewerkschaft macht auf die Anliegen der Beschäftigten in der Pflege aufmerksam, Beschäftigte demonstrieren am Nachmittag in Wien.

„Wir fordern einheitliche österreichweite Personalschlüssel. Die können nicht Daumen mal Pi sein, wie halt bis dato immer gerechnet wurde, wo immer Köpfe gezählt wurden. Ich habe in einem Pflegeheim ganz andere Anforderungen als in einem Altersheim“, so Josef Zellhofer vom ÖGB. Schluss sein soll auch mit den rein wirtschaftlichen Berechnungen. So dauert ein Verbandswechsel bei einem Diabetespatienten einfach länger. Da könne man nicht dieselbe Zeit veranschlagen, so Zellhofer.

Verlangt werden auch bundesweit einheitliche Standards und Kontrollen - in allen Einrichtungen, denn Zellhofer hat den Eindruck, „dass in den privaten Einrichtungen nur dann kontrolliert wird, wenn etwas passiert“. Hier sei eindeutig die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehöre auch, dass nur gut ausgebildete Pflegekräfte eingesetzt werden.

Demonstration für den Nachmittag angekündigt

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollen am Tag der Pflege in Wien rund 1.000 Pflegekräfte auf die Straße gehen. Sie wollen heute Nachmittag eben für mehr Geld für die Pflege und für bessere Kontrollen in den Einrichtungen demonstrieren. Die Demo soll möglichst ohne Behinderung des Verkehrs abgehalten werden, versicherte Zellhofer. Gestartet wird um 16.30 Uhr beim Hauptbahnhof, die Route führt zum Karlsplatz.

Pflegerische Leistungen sichtbar machen

„Mit starker Stimme vorwärts – zur Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele“ ist das Motto 2017 zum Internationalen Tag der Pflegenden. Für die nachhaltige Umsetzung der Entwicklungsziele, welche die internationale Staatengemeinschaft bis Ende 2030 erreichen möchte, ist die Abbildung und Einbindung der professionellen Pflegekräfte von essentieller Bedeutung. Bereits jetzt arbeiten Pflegepersonen tagtäglich an der Umsetzung dieser Ziele.

Verbessert werden soll damit etwa die Gesundheitsversorgung insbesondere bei Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden. Fundament für die Umsetzung einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung, zu der auch gesundheitsfördernde Maßnahmen zählen, sind handlungskompetente und gut ausgebildete Pflegepersonen. Ebenso ist das Sichtbarmachen von pflegerischen Leistungen in der Gesellschaft und auf politischer Ebene dringend notwendig, hieß es dazu seitens des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes (ÖGKV).

Aktionstag am Geburtstag von Florence Nightingale

Der internationale Tag der Pflege wurde 1965 vom International Council of Nurses (ICN) ins Leben gerufen. Im Jänner 1974 wurde der Tag der Pflege offiziell zu einem Internationalen Aktionstag erklärt. Er findet am Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale statt. Sie wurde am 12. Mai 1820 geboren und gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege.

