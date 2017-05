Trend zu Miniwohnungen mit Klappmöbeln

32 Quadratmeter zum Preis von rund 200.000 Euro: Mieten und Eigentumspreise steigen ebenso wie die Nachfrage nach Wohnraum. Die Immobilienbranche reagiert mit Kleinstwohnungen inklusive Möbel zum Aufklappen.

Eine moderne Mietwohnung, so groß wie eine Hotelsuite, mit einer Küche, die in einem Schrank versteckt ist und einem Bett, das über dem versenkbaren Schreibtisch ausgeklappt wird. Es ist keine Substandardwohnung, die derzeit im neuen Viertel Zwei in der Krieau zu besichtigen ist, sondern eine moderne Modellwohnung. 90 derartige Wohnungen werden gebaut, 60 sind bereits verkauft.

TV-Hinweis: „Wien heute“, 13.5.2017, 19.00 Uhr, ORF2 und danach in tvthek.ORF.at

Es ist ein Geschäftsmodell, das sich scheinbar auszahlt. Viele Bauträger setzen auf die Errichtung von Miniwohnungen, deren Quadratmeterpreis zwar höher liegt, aber die in Summe günstiger sind als durchschnittlich große Wohnungen.

zurück von weiter

AK will mehr geförderte Wohnungen

Laut Statistik Austria ist die Teuerung bei Eigentumswohnungen seit 2010 um fast 72 Prozent angestiegen. Private Mietwohnungen sind in den Jahren von 2008 bis 2014 laut Arbeiterkammer Wien um ein Drittel teurer geworden. Eine Trendumkehr ist angesichts des Bevölkerungswachstums nicht in Sicht. Die Arbeiterkammer kritisiert diesen Trend und fordert die Errichtung von mehr geförderten Wohnungen. Pro Jahr müssten um 4.000 mehr errichtet werden, um den Bedarf an leistbaren Wohnungen in Wien zu decken.

Bedarf an Wohnungen steigt

In den nächsten Jahren wird sich der Mangel an Wohnungen weiter verschärfen. Der Immobilienring geht von mindestens 10.000 notwendigen Wohnungen pro Jahr aus. In einigen Projekten werden leere Bürohäuser zu Wohnräumen - mehr dazu in Mangel an Wohnungen wird stärker.

Um die Wohnungsnot in Wien zu lindern, wollte die Stadt auf eine schnelle Lösung in Form von mobilen Wohnhäusern in Fertigbauweise setzen. Im Herbst 2016 hätte der Bau an zwei Standorten starten sollen, allerdings verzögerten sich die Projekte - mehr dazu in Wohnungsmangel: Soforthilfe verzögert sich.

Link: