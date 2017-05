Pythons bei Müllcontainern ausgesetzt

Bei einer Müllsammelstelle in der Leopoldstadt sind am Samstag fünf Königspythons ausgesetzt worden. Eine Anrainerin entdeckte die westafrikanischen Würgeschlangen und brachte sie selbstständig in ein Reptilienheim.

Die Frau fand eine verdächtige Box mit Luftlöchern in der Rotensterngasse, sah nach und entdeckte die Würgeschlangen. „Sie hat dann die Adresse meines Reptilienheims übers Internet herausgefunden, sich ins Auto gesetzt und mir die Tiere in der Orginalverpackung unangekündigt ins Waldviertel gebracht“, bestätigt Georg Jachan, Obmann vom Verein zum Schutz exotischer Reptilien und Amphibien, einen „Heute“-Bericht.

Reptilienheim.at

Schlangen wurden „einfach entsorgt“

Der Schlangenexperte möchte Anzeige erstatten. „Die Tiere dürften von einer Nachzucht stammen und vom Besitzer einfach entsorgt worden sein“, so Jachen. „Die Schlangen sind zwar ungefährlich, dennoch muss das ein großer Schock sein, wenn man solche Tiere im Müll entdeckt. Es sind ja auch schon gefährliche Schlangen ausgesetzt worden.“

