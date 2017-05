Wohnung in Vollbrand: 45 Personen gerettet

Sieben Personen sind bei einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Dienstag in der Leopoldstadt verletzt worden. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits in den Gang. 45 Personen - darunter ein Kleinkind - wurden gerettet.

Die Brandursache war am Dienstag noch unklar. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 2.30 Uhr in die Obere Donaustraße gerufen. Das Feuer war in der Erdgeschoßwohnung des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Als die Feuerwehr hinkam, stand die Zweizimmer-Wohnung bereits in Vollbrand, die Wohnungstür zum Stiegenhaus war durchgebrannt. Dem Mieter war zuvor noch selbst die Flucht gelungen, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Berufsrettung Wien

Mutter mit Kleinkind und Hund gerettet

Der dichte Rauch schnitt den anderen Hausbewohnern den Fluchtweg ab. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie durchsuchten die mehr als zwei Dutzend Wohnungen, die teilweise bereits stark verraucht waren. 45 Hausbewohner, darunter auch eine Mutter mit Kleinkind und Hund, wurden ins Freie gebracht und der Berufsrettung übergeben. Fünf Frauen im Alter zwischen 13 und 75 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 34 und 62 Jahren wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Erst am Montag wurden bei einem Wohnungsbrand dutzende Menschen aus einem Gebäude am Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße gerettet. Zehn Personen wurden verletzt. Weil die Tür der Brandwohnung offen war, wurde vielen der Fluchtweg abgeschnitten - mehr dazu in Brand: Dutzende Bewohner gerettet.