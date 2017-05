Mutmaßlicher Amokfahrer vor Gericht

Ein 21-jähriger Wiener, der im vergangenen Herbst in Favoriten - laut Anklage - einen Passanten mit hoher Geschwindigkeit überfahren wollte, steht heute vor Gericht. Dem jungen Mann wird versuchter Mord vorgeworfen.

Laut Anklage soll der 21-Jährige am 29. September gezielt und mit überhöhter Geschwindigkeit - der Tacho zeigte angeblich mehr als 80 km/h an - auf einen Mann losgefahren sein, der im Kreuzungsbereich Laxenburger Straße - Quellenstraße einen Schutzweg überquerte. Er soll dabei sogar das Rotlicht einer Ampel ignoriert haben - mehr dazu in Anklage gegen jungen Amokfahrer.

Mit Sprung zur Seite gerettet

Der Passant - ein Obdachloser, der mit zwei anderen Unterstandslosen seiner Wege ging - konnte sich dem Staatsanwalt zufolge im letzten Moment mit einem Sprung zur Seite retten. Dessen Begleiter befanden sich noch auf einer Verkehrsinsel, als der Peugeot auf sie zukam. Für sie bestand daher keine Gefahr.

Verteidiger: Kein Tötungsvorsatz

Verteidiger Wolfgang Blaschitz weist den inkriminierten Tötungsvorsatz zurück. Der Bursch - ein Elektriker-Lehrling mit türkischen Wurzeln - sei mit dem Auto seines Vaters unterwegs gewesen und nicht absichtlich auf den Mann losgefahren.

