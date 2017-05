Vassilakou dankt Wegbegleiterin Glawischnig

Grünen-Chefin Eva Glawischnig tritt mit sofortiger Wirkung von allen politischen Ämtern zurück und scheidet aus dem Nationalrat aus. Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou bedankte sich bei ihrer langjährigen Wegbegleiterin.

In Glawischnigs Ära fällt „die Wahl des ersten Grünen Präsidenten Europas“, „dass Österreichs Grüne mit Ulrike Lunacek eine der Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments stellen“ und der Einzug in sechs Landesregierungen, sagte die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

APA/Herbert Pfarrhofer

Sie habe schon lange mit Glawischnig zusammengearbeitet, so Vassilakou: „Eva Glawischnig und mich verbindet ein langer gemeinsamer Weg bei den Grünen. Wir haben unsere ersten Jahre in der Politik gemeinsam im Wiener Gemeinderat verbracht, wir haben gemeinsam hoch erfreuliche und auch schwierige Tage im Bundesvorstand der Grünen erlebt."

Körperliche Warnsignale

Sie habe eine zutiefst persönliche Entscheidung getroffen, sagte Glawischnig am Donnerstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Parlament und erklärte damit ihren Rücktritt - mehr dazu in news.ORF.at.

Einen bestimmten Anlass für diese Entscheidung habe es nicht gegeben. In letzter Zeit habe es gewisse körperliche Warnsignale gegeben, so Glawischnig, etwa einen allergischen Schock - mehr dazu in Glawischnig in AKH-Notaufnahme.