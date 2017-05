Lawrence verteidigt Stripclub-Besuch in Wien

Der Hollywoodstar, bekannt aus „The Hunger Games“, hat im April in einem Wiener Stripclub ausgelassen gefeiert. Ein Video zeigt Jennifer Lawrence unter anderem beim Tanzen an der Stange. Nun meldete sich die 26-Jährige zu Wort.

Auf ihrer Facebook-Seite entschuldigte sich die Mimin bewusst nicht für die Nacht. In einem Statement heißt es: „Niemand wird gerne vom Internet daran erinnert, versucht zu haben, an einer Strip-Stange zu tanzen“. Sie habe nur den Geburtstag eines ihrer besten Freunde feiern wollen und habe dabei Spaß gehabt. Deshalb werde sie sich nicht für die Bilder entschuldigen.

„Ich finde, ich tanze ziemlich gut“

Mit ihrer Tanzeinlage gab sich Lawrence ebenfalls zufrieden. „Ich finde, ich tanze ziemlich gut. Auch ohne Körperspannung“, heißt es in dem Statement der Schauspielerin weiter.

APA/ERWIN SCHERIAU

Filmdreh und Geburtstagsparty

Jennifer Lawrence war für Dreharbeiten zu ihrem neuen Film „Red Sparrow“ am 24. April zu Gast in Wien. Hier feierte sie mit einem Freund dessen Geburtstag. Wenig später gelangte ein Video von dem Abend ins Internet, das Lawrence in offensichtlich betrunkenem Zustand zeigt. Die Schauspielerin ist zu sehen, wie sie an der Stange eines Stripclubs in der Wiener Innenstadt tanzt.

US-Medien berichten über Party in Wien

Lawrence, ihr Bodyguard und ihre Freunde hatten Medienberichten zufolge zunächst in der Loos Bar im ersten Bezirk gefeiert. Dann wechselte die Gruppe in den Stripclub Beverly Hills in die Seilerstätte. Gegen 4.00 Uhr wurde die Schauspielerin dann von ihren Begleitern in ihr Hotel, das Sofitel auf der Praterstraße, gebracht. Nach dem Erscheinen der Bilder berichteten auch zahlreiche US-Medien über den Vorfall.

