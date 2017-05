Pflegezentrum des Otto-Wagner-Spitals schließt

Das Pflegezentrum des Otto-Wagner-Spitals auf der Baumgartner Höhe wird 2018 geschlossen. Es heißt, die Infrastruktur des vier Jahrzehnte alten Zentrums werde den Ansprüchen des Wiener Geriatriekonzepts nicht mehr gerecht.

Die 100 Bewohner werden in moderneren Einrichtungen der Stadt untergebracht. Der Krankenanstaltenverbund (KAV) hat im Zuge der Umsetzung des Wiener Geriatriekonzepts 2015 seine Pflegewohnhäuser zur Gänze neu gebaut. Sie sind barrierefrei und bieten Ein-und Zweibettzimmer mit eigenem Bad und Balkon, hieß es. Die Entscheidung, in welcher Einrichtung die Bewohner untergebracht werden, richte sich primär nach ihren Wünschen, wird vonseiten des KAV versichert.

ORF

Arbeitsplatzgarantie für Mitarbeiter

Für die Mitarbeiter gibt es eine Arbeitsplatzgarantie bei der Stadt Wien. Mit allen Mitarbeitern werden laut KAV persönliche Gespräche geführt und gemeinsam nach individuellen Lösungen für einen Dienstortwechsel gesucht - sowohl innerhalb des KAV selbst, als auch in anderen Einrichtungen der Stadt Wien.

ORF

Im Zuge der Spitalsreform 2030 wird das gesamte Otto Wagner-Spital in den kommenden Jahren schrittweise abgesiedelt. Aus dem Areal in Penzing soll in Kooperation mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) langfristig ein Bildungsstandort mit universitären Universitäts- und Forschungseinrichtungen werden, teilte die Stadt vor Kurzem mit. Im Ostteil des Gebiets entstehen Wohnungen - mehr dazu in Otto-Wagner-Areal soll Unistandort werden.

Links: