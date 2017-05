Ursula Strauss: „Bin kein Cyborg mehr“

Nach einem schweren Autounfall vor zweieinhalb Jahren hat Schauspielerin Ursula Strauss vor kurzem ihre letzte Operation gehabt. „Ich bin jetzt quasi kein Cyborg mehr“, sagte Strauss, die mit ihrer Rolle in „Schnell Ermittelt“ zum Publikumsliebling wurde.

Im September 2014 kam in Speising ein Fahrzeug bei regennasser Fahrbahn von der Gegenspur ab und krachte frontal in jenes Auto, in dem Strauss saß. Die Schauspielerin erlitt einen Beinbruch und Prellungen. „Bis zu einem gewissen Grad verarbeitet man das nie hundertprozentig. Es ist jetzt ein Teil meiner Geschichte. Ich habe auch viel gelernt, weil einen das erstmals stoppt und man nachzudenken beginnt, wie man einen Schritt vor den anderen setzt“, sagt Strauss im Interview mit „Wien heute“. Der Unfall habe ihre Sicht auf das Leben geändert.

„Es ist sehr gut wieder verheilt“

Gesundheitliche Folgen gebe es keine mehr, auch die Schrauben seien bereits aus ihrem Bein entfernt worden. „Ich bin jetzt quasi kein Cyborg mehr. Ich habe vor einem Monat die Operation gehabt. Es ist alles gut gegangen. Es ist sehr gut wieder verheilt und ich freue mich des Lebens“, sagte Strauss.

TV-Hinweis Staffelfinale von „Schnell ermittelt“ am 22. Mai um 20.15 Uhr in ORFeins.

Grund zur Freude hatte die Schauspielerin auch im April. Wie bereits im vergangenen Jahr wanderte die Romy in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film“ in die Hände von Strauss. Ihre insgesamt vierte Trophäe wertete die am 25. April 1974 geborene Strauss als „schönes Geburtstagsgeschenk“ - mehr dazu in Romys für Strauss und Moretti. Und für die Trophäen habe ihr eine Freundin auch Hütchen gebastelt, damit die Romys „gut behütet“ sind.

„Ab 10. Juli wird die neue Staffel gedreht“

Einem breiten TV-Publikum war Strauss als Kommissarin Angelika Schnell in „Schnell ermittelt“ bekannt geworden. Die mittlerweile fünfte Staffel geht am Montagabend ins Finale. „Ich kann wirklich noch nichts davon verraten“, sagte Strauss. Aber nachdem die sechste Staffel bereits in Vorbereitung ist, darf man davon ausgehen, dass die TV-Kommissarin überlebt.

„Ab 10. Juli wird die neue Staffel gedreht“, sagte Strauss. Bis dahin habe ich „noch Lesungen und ein paar Abende. Dann ist eh keine Zeit mehr für anderes“. Abgedreht hat Strauss heuer bereits einen Film in Deutschland. In „meine fremde Freundin“ - so der Arbeitstitel des Fernsehfilms - spielt Strauss eine Frau, die angibt von einem Arbeitskollegen vergewaltigt worden zu sein.