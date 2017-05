Panzerhalle im Arsenal eröffnet

Volles Rohr heißt es ab sofort im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) in Wien. Die neue Panzerhalle am Gelände des Arsenals präsentiert darin „alle Verbände der mechanisierten Truppen“ des Bundesheeres.

Insgesamt sind es derzeit rund 26 Panzerfahrzeuge, die im HGM ausgestellt sind. Die Objekte wurden in den vergangenen zehn Jahren in Zusammenarbeit mit den Werkstätten des Heeres restauriert und wieder fahrfähig gemacht. Die Halle selbst wurde seit Dezember des Vorjahres zu einem für das Museum nutzbaren sowie begehbaren Depot ausgebaut. Einige dieser Fahrzeuge seien als letztes erhaltenes Exemplar in Österreich und vielfach auch weltweit zu sehen.

Museum soll erweitert werden

In weiterer Folge will HGM-Direktor Christian Ortner mittels einer Erweiterung der Halle den Beginn der massenhaften Motorisierung der österreichischen Armee um 1917 sowie Fahrzeuge, die im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren und im Bestand des Museums sind, zeigen. Die Panzerhalle kann von Juli bis Oktober jeden ersten Sonntag im Monat im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

