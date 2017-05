Polizei klärt 18 Einbrüche

Eine Festnahme in Wien-Hietzing hat zur Aufklärung einer Einbruchs-Serie geführt. Laut Polizei ist der Verdächtige in mindestens 18 Wohnungen und Häuser eingebrochen, die Schadenssume beträgt rund 20.000 Euro.

Die Festnahme erfolgte laut Polizei am 20. März nach einem Einbruch des verdächtigen 46-Jährigen in Hietzing. Der Ukrainer hatte sich in einem Gebüsch versteckt, er wurde mit Polizeihunden und einem Hubschrauber aufgespürt.

Bei den Ermittlungen konnten die Beamten des Landeskriminalamts dem Mann mindestens 18 weitere Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser nachweisen. Der Ukrainer soll die Delikte seit 9. Juli 2016 bis zu seiner Festnahme im März verübt haben. Meistens hat er dabei ein gekipptes Kellerfenster aufgebrochen.

Gartenzwerge und Standuhren gestohlen

Die Schadenssumme beträgt laut Polizei 20.000 Euro. Der Verdächtige stahl Wertgegenstände wie Bargeld, Handys oder Schmuck, teilweise aber auch Kunstgegenstände, Elektrogeräte, Bekleidung, Lebensmittel. Zum Diebesgut zählten aber auch Standuhren oder Gartenzwerge.

Der 46-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen teilgeständig. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen laufen noch.