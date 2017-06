Auf DC Tower 1 folgt DC Tower 3

Der DC Tower in der Donaustadt bekommt Zuwachs. Allerdings wird nicht der als Zwillingsturm geplante Tower 2 gebaut, sondern der kleinere Tower 3 an der Wagramer Straße, weil sonst die Flächenwidmung abläuft.

Österreichs bisher höchstes Gebäude, der DC Tower 1, wurde vor rund drei Jahren auf der Donauplatte eröffnet - mehr dazu in Höchstes Haus Österreichs eröffnet. Schon bald soll mit den Arbeiten für den nächsten Turm begonnen werden. Das soll aber nicht der von Dominique Perrault geplante „kleinere Zwilling“ DC Tower 2 sein, sondern der DC Tower 3, wie die Tageszeitung „Der Standard“ am Donnerstag berichtete.

Die Uhr tickt

Bis Ende des Jahres ist die Fläche bei der Reichsbrücke zwischen U1 und Wagramer Straße für den DC Tower 3 reserviert und entsprechend gewidmet. Baut der Entwickler, die S+B-Gruppe, bis dahin nicht, braucht es eine neue - auch teurere - Flächenwidmung. Das will man vermeiden. Sobald die Baugenehmigung für den 100 Meter hohen Turm vorliegt, sollen die Bagger anrollen. Geplant ist der Baustart im Herbst.

Der DC Tower 3 ist nicht als Wohn-, sondern als Gewerbeturm gewidmet. Was genau hineinkommt, ist laut Entwickler aber noch offen. Von Büros über ein Hotel bis zu einem Studentenwohnheim kann man sich alles vorstellen. Wie es mit dem geplanten DC Tower 2 auf der Donauplatte weitergeht, ist nach wie vor offen. Ein Baustart ist weiter nicht in Sicht - mehr dazu in Zweiter DC Tower ist fix.

