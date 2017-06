Erstmals seit 2011 weniger Jobsuchende

Zum ersten Mal seit sechs Jahren sind im Mai weniger Wienerinnen und Wiener auf Jobsuche gewesen. Laut Arbeitsmarktservice (AMS Wien) soll dieser erfreuliche Trend bis ins nächste Jahr anhalten.

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Mai 2017 im Jahresvergleich um 3,7 Prozent auf 118.866 gesunken. Die Zahl der Personen in Schulung ist in Wien im selben Zeitraum um 13,9 Prozent auf 33.445 angewachsen, die Summe beider Gruppen aber um 0,4 Prozent kleiner geworden. „Das ist in Wien der erste wirkliche Rückgang der Zahl der Jobsuchenden seit Mai 2011“, freute sich AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Sie rechnet damit, "dass uns dieser positive Trend ins Jahr 2018 begleitet“.

Nach Altersgruppen betrachtet haben die Jugendlichen am raschesten von der besseren Arbeitsmarktlage profitiert. Bei den Unter-25-Jährigen ging die Arbeitslosigkeit um 14,7 Prozent zurück, bei den Unter-20-Jährigen sogar um 23,1 Prozent.

Warten auf Aktion 20.000

Die Zahl der über-50-jährigen Arbeitslosen ist hingegen um 4,4 Prozent angestiegen. „Für diese Zielgruppe treffen wir im Rahmen der Aktion 20.000 gemeinsam mit der Stadt bereits alle Vorbereitungen, um in der Pilotregion Wien sofort im Sommer die ersten 200 Jobs besetzen zu können, sobald die Politik uns grünes Licht gibt“, so Draxl.

Nach dem Pilotprojekt sollen im Rahmen der Beschäftigungsaktion 20.000 in Wien ab Jänner mehr als 7.000 Arbeitsplätze für ältere Arbeitslose bei der Gemeinde und bei gemeinnützigen Trägervereinen geschaffen werden. Langfristiges Ziel der Aktion ist die Halbierung der Langzeitarbeitslosigkeit bei 50plus. Unabhängig davon gibt es für diese Zielgruppe weiterhin die Eingliederungsbeihilfe, mit der das AMS Wien neue Dienstverhältnisse bei den Wiener Unternehmen großzügig fördert.

Betriebe melden mehr offene Stellen

Die Wiener Wirtschaft hat allerdings auch ihren Teil zu den besseren Zahlen beigetragen: So sind im heurigen Mai um fast ein Fünftel mehr neue Arbeitsplätze als im Mai des Vorjahres über das AMS vergeben worden.

Und dass die Konjunktur in Fahrt gekommen ist, zeigt ein Wert deutlich: In der Baubranche ist die Arbeitslosigkeit im heurigen Mai um 12,5 Prozent zurückgegangen. Im Einzelhandel betrug der Rückgang 5,2 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 3,1 Prozent und in der Warenproduktion um 1,5 Prozent.

Link: