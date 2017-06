Sextett nach Attacke auf zwei Männer in Haft

Nach einem Streit in einem Wettlokal am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf haben sechs Männer zwei ihrer Kontrahenten weiter auf der Straße verfolgt und verletzt. Das von der Polizei festgenommene Sextett befindet sich in Haft.

Die Auseinandersetzung begann gegen 23.30 Uhr in dem Wettlokal, wobei auch die Einrichtung beschädigt wurde. Herbeigerufene Polizeibeamte schlichteten den Streit, ein später verletzter 20-Jähriger wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Sextett verfolgte die Männer

Nach dem Ende des Polizeieinsatzes verfolgten dann sechs Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren ihre beiden späteren Opfer. Die beiden Männer im Alter von 20 und 41 Jahren wurden in der Schloßhofer Straße getreten und geschlagen, so dass einer von ihnen einen Nasenbeinbruch erlitt. Laut Polizei waren die Männer alkoholisiert.

Die Verletzten wurden von der Rettung in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf fahndeten dann nach den Verdächtigen und nahm diese fest.