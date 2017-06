Zimmerbrand: Elf Personen im Spital

Mehrere Verletzte hat am Samstag ein Zimmerbrand in Ottakring gefordert. Die Feuerwehr rettete einen Erwachsenen und ein Kind mittels Drehleiter aus der verrauchten Wohnung. Insgesamt wurden elf Personen ins Spital eingeliefert.

Aus bisher unbekannter Ursache brach knapp vor 13.00 Uhr in einem Mehrparteienwohnhaus in der Veronikagasse das Feuer aus. Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich in Sicherheit bringen, ließen aber die Wohnungstüre offen stehen. Infolge dessen kam es zur Brandausbreitung in das Stiegenhaus. Sämtliche Bewohner über der Brandwohnung waren vom dichten Rauch eingeschlossen.

MA 68 Lichtbildstelle

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien schlugen bereits Flammen in den Gang und aus einem, durch die Hitze geborstenen Innenhoffenster. Von der Berufsrettung Wien, die mit dem Katastrophenzug im Einsatz war, wurden elf Personen notfallmedizinisch betreut und ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache sei Gegenstand von Ermittlungen, hieß es seitens der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausgerückt war.