Gymnasien kämpfen mit Platzproblemen

Der Andrang auf Gymnasien ist in Wien ungebrochen. Manche kämpfen deswegen mit akuter Platznot. In einem Hietzinger Gymnasium wollte man sogar komplett auf Wanderklassen umstellen - doch die Eltern protestierten.

Eigentlich wurde das Gymnasium Wenzgasse in Hietzing für 28 Klassen gebaut - zur Zeit gibt es dort jedoch 40 Klassen, wie es in einem Brief des Elternvereins heißt, der wien.ORF.at vorliegt. Es würden auch Räume als Klassenzimmer genützt, die nicht dafür geplant seien und damit auch nicht die geeignete Ausstattung für alle Fächer hätten.

Die Schule wollte daher auf einen Wanderklassen-Betrieb umstellen, nach dem Motto „Fachsäle statt Klassenzimmer“. Es sollte künftig nicht nur einen Chemiesaal geben, sondern etwa auch einen für Mathematik oder Englisch. Am 31. Mai hätte ein Testlauf starten sollen, nach Protesten der Eltern wurde dieser jedoch wieder abgesagt.

Inspektor sieht „keine Auswirkung auf Qualität“

Doch wie kann es überhaupt zu so einer angespannten Raumsituation in einer Schule kommen? Die Zahl der Klassen werde von der Schule in Absprache mit dem Stadtschulrat festgelegt, so der für die Gymnasien zuständige Landesschulinspektor Franz Tranninger. „Im Prinzip nehmen wir die Wunschklassenzahl als Grundlage und Kriterium für die Zuweisung.“

Es gebe eben Schulen, die aufgrund ihres Angebots und Standorts besonders begehrt seien - und in den meisten Fällen würden dann zusätzliche Wanderklassen geführt. „Ich denke, mit einem guten Raumkonzept am Standort und einem sehr flexiblen Stundenplan hat das absolut keine Auswirkung auf die Qualität des Unterrichts“, sagte Tranninger.

Auch Klassenschüler-Höchstzahl wird überschritten

Spielraum gibt es auch bei der Höchstzahl der Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. Diese sei in der Unterstufe zwar auf 25 begrenzt, dürfe aber um um 20 Prozent überschritten, „um Abweisungen zu vermeiden“, erklärte Tranninger. „Es gibt Standorte die die 25er-Zahl überschreiten müssen, in diesen Schulen ist aber dann die Höchstzahl 28.“ Für die Oberstufe gilt eine Höchstzahl von 30, auch hier

„Neues Raumkonzept sollte Entspannung bringen“

Die Direktorin des Gymnasiums in der Wenzgasse wollte zur Raumsituation und zu den Hintergründen kein Interview geben. In einem Brief an die Eltern schreibt sie jedoch: „Ein neues Raumkonzept sollte Entspannung für die angespannte Raumsituation bringen.“ Leider gebe es jedoch vor allem von Seiten der Eltern „zu viele negative Stimmen und Befürchtungen, die auch dem SSR (Stadtschulrat, Anm.) gegenüber geäußert wurden.“ Ob es andere Maßnahmen zur Verbesserung der Platznot geben wird, ist nicht bekannt.

Volksschullehrerin erhebt schwere Vorwürfe

Für Aufsehen sorgt derzeit auch das Interview einer Wiener Volksschullehrerin mit ORF.at. Sie beschreibt darin die schwierigen Bedingungen im Klassenzimmer - jedes dritte Kind könne ihrem Unterricht wenig bis gar nicht folgen. Und sie kritisiert fehlende Unterstützung, wie sie etwa durch Begleitlehrer oder Psychologen möglich wäre - mehr dazu in news.ORF.at.

„Diese Situation haben wir in vielen städtischen Schulen“, bekräftigte die ehemalige AHS-Direktorin Heidi Schrodt am Mittwoch gegenüber „Wien heute“ die Vorwürfe. Auch die Gewerkschaft der Wiener Pflichtschulehrer forderte erneut mehr Unterstützungspersonal.

„Ich gebe der vollkommen Kollegin Recht“, sagte auch Wiens Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer. In Wien gebe es Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und zum Teil viel Aufholbedarf. Er forderte eine Schulfinanzierung auf Basis eines Chancenindex, dann würden jene Schulen mehr Geld erhalten, die es benötigen würden. Dafür plädierte in der Vergangenheit bereits die Arbeiterkammer - mehr dazu in AK will mehr Geld für „Problemschulen“.

Link: