16-jähriger Ladendieb verletzte Polizisten

Ein 16-jähriger Ladendieb ist am Mittwoch in einem Sportgeschäft auf der Mariahilfer Straße auf frischer Tat ertappt worden. Bei der Flucht verletzte er einen Polizisten und wurde festgenommen.

Ein Kaufhausdetektiv wurde auf den jugendlichen Ladendieb aufmerksam und benachrichtigte die Polizei. Als die Beamten den Dieb zur Rede stellen wollten, trat dieser die Flucht an und versetzte einem Polizisten einen Stoß. Der Beamte stürzte und prellte sich beide Hände.

Weiterer 16-Jähriger verhaftet

Trotz des Sturzes erwischte der Polizist den Ladendieb und nahm ihn fest, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Was genau der Jugendliche aus dem Sportgeschäft gestohlen hatte, war nicht bekannt.

Auch in der Quellenstraße in Wien-Favoriten wurde am Mittwoch ein 16-jähriger Ladendieb von einem Kaufhausdetektiv aufgespürt. Der junge Libyer hatte an drei aufeinanderfolgenden Tagen 21 Parfums im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro aus einem Drogeriemarkt gestohlen, hieß es von der Polizei. Der 16-Jährige wurde festgenommen.