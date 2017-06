Knoten Inzersdorf am Wochenende Nadelöhr

Auf der A2, der Südautobahn, gehen beim Knoten Inzersdorf die Sanierungsarbeiten ins Finale. Zwei Auffahrten werden ab heute Abend einspurig geführt, wodurch der Knoten Richtung Süden am Wochenende zum Nadelöhr wird.

Die beiden Spuren von Altmannsdorf und von der Triester Straße werden auf eine Fahrspur zusammengelegt. Beginn ist laut ASFINAG am Freitag um 22.00 Uhr, am Montag sollen spätestens um 5.00 Uhr wieder beide Spuren befahrbar sein.

ASFINAG

Am Wochenende muss man sich von der Triester Straße kommend in die Spur von Altsmannsdorf einfädeln. Um Rückstau zu vermeiden, appelliert die ASFINAG, „das Reißverschluss-System zum Einordnen bitte unbedingt zu berücksichtigen“. Vor allem am Samstag sollte man in Fahrrichtung Süden jedoch unbedingt mehr Zeit einplanen, empfiehlt die Radio-Wien-Verkehrsredaktion.

Arbeiten noch bis Ende Juni

Die gute Nachricht: Ende Juni werden die Bauarbeiten am gesamten Knoten Inzersdorf dann ganz fertig sein. Seit 2015 werden die Verbindungen zur Altmannsdorfer Straße und zur Triester Straße saniert. Die Mittelteile der auf Stelzen geführten Rampen wurden dabei bereits komplett neu errichtet.

Einmal wird es bis zum Abschluss der Arbeiten noch zu gröberen Verkehrsbehinderungen kommen: Von 16. bis 19. Juni wird die Verbindung von der Triester Straße auf die A2 Richtung Süden komplett gesperrt. Noch länger dauern wird der Neubau der Hochstraße Inzersdorf - und zwar bis Sommer 2018 - mehr dazu in Hochstraße Inzersdorf: Halbzeit bei Abriss.

