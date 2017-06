brut Wien startet Saison bei Bushaltestelle

Es werden teils ungewohnte Orte sein, die das brut Wien in der kommenden Saison bespielt. Aufgrund der Sanierung des Künstlerhauses muss das brut ausweichen. Die Saison wird deshalb etwa bei einer Bushaltestelle starten.

Dort wird Barbara Ungepflegt gemeinsam mit Peter Ahorner im September für zwei Wochen in einen Anbau an das Wartehäuschen einziehen und kann dementsprechend Tag wie Nacht beim Wohnen unter besonderen Umständen beobachtet werden.

Der Bühnenauftakt folgt am 19. Oktober mit Simon Mayers Stück „Oh Magic“, das in der Halle G des Museumsquartiers zu sehen sein wird. Man darf sich laut Presseaussendung eine „Reise in die Welt von theatraler und technischer Magie“ erwarten, quasi ein Livekonzert an der Schnittstelle von Mensch und Maschine.

Rania Moslam

„Faust“ und „Dirty Dancing“ kombinieren

Ende des Monats beginnt das Projekt „A Dirty Dancing Faust“ von Nesterval: Das Kollektiv lädt die Besucher dazu in ein leer stehendes Gebäude, um dort im Verlauf von zwei Monaten „Faust“ mit „Dirty Dancing“ zu kombinieren. Unterschlupf bietet auch das Hamakom, wo Anfang November notfoundyet/Laia Fabre und Thomas Kasebacher eine „Houseparty“ veranstalten.

Auf diese folgt am selben Ort Michikazu Matsune mit einer neuen Arbeit. Inhaltlich mehr als passend der Aufführungsort für Monsterfrau, die mit dem Technomusiker Crystal Distortion Mitte November in der Grellen Forelle Musik und Performance verschmelzen wird.

Poetische Beziehungen herstellen

Weitere Künstler der kommenden Spielzeit umfassen Gin Müller, Jan Machacek, Tiosha Bojorquez und Edwarda Gurrola sowie Alix Eynaudi. Letztere wird Anfang Dezember im Volkskundemuseum das Tanzstück „Chesterfield“ zeigen, wobei es sich laut Beschreibung um eine „performative Ausstellung“ handelt. Ziel sei, „poetische Beziehungen zwischen Tanzen, Lesen, dem Objekt Buch und dem Material Leder herzustellen und zu entwickeln“. Die restlichen Programmpunkte der dritten Saison unter Kirsch sollen im September vorgestellt werden.

Link: