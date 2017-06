„Rund um die Burg“: Lesefest mit Schmäh

Heute und morgen gibt es vor dem Burgtheater wieder zahlreiche Lesungen. Bekannte Autorinnen und Autoren wie Tex Rubinowitz und Kurt Palm stellen bei „Rund um die Burg“ ihre Werke vor. Der Eintritt ist frei.

„Schmähohne!“ lautet heuer der Schlachtruf. „Im letzten Jahr hatten wir Humor noch etwas unschuldig gesehen und als gut zu Wien und Literatur passend empfunden. Nach Brexit, zunehmenden Hasspostings, Trump und den alternativen Fakten sehen wir Ironie als geeignete Waffe um diesem Wahnsinn entgegenzutreten“, erklärt Intendant Helmut Schneider die diesjährige Themenwahl.

Als Kontrast zu sogenannten „Alternative Facts“ habe man dieses Jahr zum Beispiel auch Wissenschaftlerinnen eingeladen, um zu zeigen, dass es Fakten gibt, die auch begründbar sind, so Schmied weiter. Neu im Programm ist auch erstmals ein Lesetheater mit dem Reinhardt-Seminar und ein Beitrag von Studierenden der Universität für angewandte Kunst.

Rastegar/Rund um die Burg

Literatur und Musik

Die Eröffnung bestreitet am Freitagnachmittag um 16.00 Uhr die Musikformation „Des Ano“ rund um Max Gruber mit Wienerischen Klängen. Danach lesen zahlreiche Autoren aus ihren Werken, darunter auch Tex Rubinowitz. Der Zeichner und Autor stellt sein neues Werk „Lass mich nicht allein mit ihr“ vor. Rubinowitz beharrt aber darauf, dass es sich eher um ein Vorsprechen handle. Denn Vorlesen – so erklärt er gerne – sei „nicht so seine Sache nicht“. Das Sprechen mit dem Publikum dafür umso mehr.

Auch Regisseur und Autor Kurt Palm ist unter den Vortragenden. Sein Roman „Strandbad Revolution“ handelt vom Erwachsenwerden in der österreichischen Provinz in einem von Politik und Sex erhitzen Sommer im Jahr 1972. Weitere Leser sind Radek Knapp (Der Mann, der Luft zum Frühstück aß), Martin Amanshauser, Felicitas Auersperg, Otto Brusatti, Manfred Chobot, Nadin Kegele, Marie Luise Lehner, Elisabeth Oberzaucher, Klaus Oppitz, Andreas Pittler, Natalka Sniadanko und Robert Sommer.

Comedy, Cartoons und der Weg zum eigenen Buch

In den Abendstunden wird Comedy-Newcomer und Fotograf Stefan Joham mit seiner Betrachtung Wiens und dessen „23 Bundesländern“ für Unterhaltung sorgen. Abgerundet wird das Festival auch dieses Jahr durch eine kleine Ausstellung der „Komischen Künste“ mit Cartoons von Heike Drewelow zum Thema „Litera-Tiere“.

Vor Ort können alle vorgestellten Bücher auch gekauft werden. Leuten die selbst gedenken, ein Buch zu veröffentlichen, wird am Stand der Self-Publishing Plattform „Morawa“ geholfen. Der Eintritt für das „Rund um die Burg“ Lesefest ist wie jedes Jahr Frei.

