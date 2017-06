Prinzessin Anne zu Gast in Wien

Für heute hat sich königlicher Besuch in Wien angekündigt: Großbritanniens Prinzessin Anne wird mit einem Preis in der Spanischen Hofreitschule gewürdigt. Am Abend steigt dort zum achten Mal die Fete Imperiale.

Prinzessin Anne wird am Vormittag in Wien-Schwechat erwartet. Den „Prix de l’Ecole d’Equitation Espagnole de Vienne“ wird sie am frühen Nachmittag in der Spanischen Hofreitschule entgegennehmen. Die britische Prinzessin, die 1971 Europameisterin im Vielseitigkeitsreiten wurde, hatte zwei Jahre davor Unterricht an der Spanischen Hofreitschule genommen. Auch die britische Dressurreiterin und dreifache Olympiasiegerin Charlotte Dujardin wird mit einer Medaille geehrt.

Der Preis wird in Form einer mit 12.527 Kristallen besetzten Lipizzaner-Statuette überreicht. Die Verleihung, die laut Protokoll bis 15.30 Uhr dauert, nehmen Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) und Botschafter Gregor Woschnagg vor. Während Prinzessin Anne lediglich an der Preisverleihung teilnehmen wird, wird Dujardin im Anschluss als Ehrengast auf der Fete Imperiale erwartet. Es werde aber eine Grußbotschaft von Prinzessin Anne am Ball eingespielt, heißt es von den Organisatoren.

Heuer erstmals mit Klimaanlage

Für den Sommerball, der heuer unter der Patronanz des Bundeslands Tirol steht, wird die Hofreitschule in grün-weiße Deko gehüllt - mehr dazu in - Fete Imperiale heuer in grün-weiß. So werden die Gäste beim Eintreffen nicht über den Red Carpet, sondern über einen grünen Teppich gehen, erzählte Hofreitschul-Generaldirektorin Elisabeth Gürtler.

Während die Ballgäste in den vergangenen Jahren häufig nicht nur durchs Tanzen, sondern vor allem durch die warmen Temperaturen ins Schwitzen kamen, sorgt heuer erstmals eine Klimaanlage für Abkühlung. „Bei früheren Bällen haben wir unter der Hitze gelitten, jetzt wünschen wir sie uns“, sagte Gürtler.

Rund 2.000 Ballgäste erwartet

„Tirol ist der kulinarische, musikalische und tierische Botschafter“, sagte Gürtler. Das Bundesland steht auch bei der Eröffnung in der Winterreitschule im Vordergrund. Die Debütanten eröffnen zu den Klängen von „Dem Land Tirol die Treue“ und dem „Kaiserwalzer“. Die Debütantinnen tragen heuer außerdem einen besonderen Kopfschmuck, nämlich Hüte, sogenannte Tiroler Kasettln.

Die Lipizzaner sind zum Zeitpunkt des Balls zwar bereits auf Sommerfrische, auf Pferde müssen die Besucher trotzdem nicht verzichten: Haflinger aus Ebbs in Tirol werden bei der Eröffnung eine Kutsche in den großen Ballsaal ziehen. Heuer werden außerdem zwei Pferdeboxen bespielt: Wer müde Füße oder eine verrutschte Frisur hat, kann sich hier bei Nacken- und Fußmassagen entspannen und sich frisieren lassen. Erwartet werden einmal mehr rund 2.000 Gäste.

