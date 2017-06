Keine Klimaanlagen für alte U-Bahnen und Bims

Während in Wien bereits alle Busse der Wiener Linien mit Klimaanlagen ausgestattet sind, hinken die U-Bahnen und Straßenbahnen noch hinterher. Alte Garnituren werden auch nicht umgerüstet - wegen Gewichtsproblemen.

Rund die Hälfte der U-Bahn-Garnituren sind derzeit mit Klimaanlagen ausgestattet. Bei den Straßenbahnen ist nur ein gutes Drittel gekühlt unterwegs. Die Umstellung dort ist allerdings langwieriger, weil die Betriebsdauer teilweise bei über 40 Jahren liegt.

Mit Klimaanlagen ausgestattet werden sowohl bei den Straßenbahnen als auch U-Bahnen nur neue Garnituren - diese sind dafür standardmäßig damit ausgerüstet. Bei den alten Garnituren wäre das Gewicht einer Klimaanlage zu hoch, heißt es beim Betreiber.

Gelbe Haltestangen als Klimaanlagen-Hinweis

Wer garantiert eine klimatisierte Straßenbahn oder U-Bahn erwischen will, kann sich allerdings an einem Merkmal orientieren: Sind die Haltestangen gelb, sollte es auch im Hochsommer angenehme Temperaturen haben. Außer es gibt eine Störung.

Abkühlung bieten dafür auch viele U-Bahnstationen. „Wir führen zwar keine detaillierten Aufzeichnungen, unsere unterirdischen Stationen sind aber meist kühler als die Außentemperatur. Erfahrungsgemäß ist die Station Schottenring der Linie U2 die kühlste Station Wiens“, so Johanna Griesmayr, Sprecherin der Wiener Linien - mehr dazu in Hitze: Abkühlung in Kirchen oder Bussen.

