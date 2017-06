Mann stieß schwangere Freundin aus Fenster

Ein 23-jähriger Mann hat am Sonntagabend seine 17-jährige Freundin in Wien-Hernals aus einem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gestoßen. Die junge Frau erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Um 20.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Wien-Hernals gerufen. Dort hatten mehrere Zeugen einen lautstarken Streit wahrgenommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine schwangere 17-Jährige mit ihrem 23-jährigen Verlobten in Streit geraten war, wobei der mutmaßliche Täter sie geschlagen haben soll. Da es in der Vergangenheit laut den Angaben der Frau schon öfters zu gewalttätigen Übergriffen gekommen war, hatte sie die Wohnung in Richtung Stiegenhaus verlassen.

Tatverdächtiger flüchtig

Als die Rettungskräfte gegen 21.15 Uhr bei der Wohnhausanlage in der Lacknergasse eintrafen, fanden sie die Frau im Innenhof sitzend. Sie ist nach Angaben der Polizei in der neunten Schwangerschaftswoche.

Der Tatverdächtige soll ihr gefolgt sein und sie aus dem offen stehenden Gangfenster im zweiten Stock gestoßen und anschließend die Flucht ergriffen haben. Das Opfer zog sich beim Sturz Prellungen im Wirbelsäulen- und Beinbereich zu. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Mann wird gefahndet.