Othmar Urban ist tot

Der frühere Intendant des ORF-Landesstudios Wien, Othmar Urban, ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der gebürtige Wiener stand von 1982 bis zu seiner Pensionierung im Februar 1992 an der Spitze des Landesstudios.

In den Jahren 1949-53 absolvierte er ein Studium der Theaterwissenschaft und der Germanistik, anschließend war Urban zwei Jahre Produktionsassistent bei der Herold-Film. 1957 begann er als freier Mitarbeiter beim Aktuellen Dienst - die rasante Entwicklung des ORF in den folgenden Jahren gestaltete er mit.

ORF

Mondlandung einer der Höhepunkte

Die Mondlandung im Jahr 1969 war einer der Höhepunkte in der 35-jährigen ORF-Karriere Othmar Urbans. „Wie ich begonnen habe, haben wir knapp über 3.000 angemeldete Fernseher gehabt, das war 1956. Mitte der 60er Jahre waren es aber schon an der Milliongrenze. Es ist also flott voran gegangen“, erzählte er in einem Interview.

Seine journalistische Tätigkeit führte ihn nach Vietnam und Israel, Urban berichtete vom Besuch Richard Nixons 1972 in Salzburg. Von Bundeskanzler Fred Sinowatz wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet und im Jahr 1982 zum Landesintendanten in Wien gewählt - 1992 ging Urban in Pension.