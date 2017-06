Studie für Neubau von Happel-Stadion

Die angekündigte Machbarkeitsstudie zur Zukunft des 1931 eröffneten Ernst-Happel-Stadions liegt nun vor. Sie legt laut Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) einen Neubau nahe. Diesen schließt das Bundesdenkmalamt aber aus.

Neubau oder Umbau sind die Optionen für das Stadion im Prater. Das unter Denkmalschutz stehende Stadion entspricht längst nicht mehr modernen Anforderungen. Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) strebt daher einen Neubau an.

APA/EXPA/Sebastian Pucher

Sanierung schwierig zu investieren

Die Studie liegt nun den Verantwortlichen des ÖFB, der Stadt Wien und dem Sportministerium vor. Erste Schlüsse daraus seien, dass es angesichts der Bausubstanz und der Denkmalschutzauflagen „sehr schwierig“ wäre, eine neuerliche Investition in die bestehende Infrastruktur zu rechtfertigen, sagte Sportminister Doskozil in der Fragestunde des Nationalrats.

Man müsse sich also jetzt intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie man sich der Thematik des Neubaus eines Stadions nähern könne - und wie man das bestehende Gebäude sinnvoll und vernünftig verwerte, so Doskozil.

Denkmalamt schließt Neubau aus

Ein Abriss des Stadions ist wegen des Denkmalschutzes ausgeschlossen, hieß es vom Bundesdenkmalamt gegenüber „Wien heute“. Das Aussehen, der Charakter und die Denkmalwerte des Bauwerks müssten erhalten bleiben. Eine Variante, die in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagen wird, ist ein Umbau des Stadions zu Wohnungen, ähnlich wie in Rotterdam. Diese Variante wollte das Denkmalamt noch nicht kommentieren, weil dazu detaillierte Pläne noch nicht vorliegen.

Offen ist noch vieles, etwa wo das neue Studie gebaut werden soll und die Finanzierung. Sowohl der Prater als auch ein anderer Standort seien als neue Standorte möglich, hieß es von Insidern.

Stadt spricht von drei Szenarien

Verständnis für die Wünsche des ÖFB hatte in der Vergangenheit auch Wiens Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) geäußert. Die Stadt prüfe drei Szenarien: einen Neubau, einen Sanierung und eine „eine Gestaltung daneben im Zuge eines großen Stadtentwicklungsprojektes“. Was dann tatsächlich mit dem in die Jahre gekommen Stadion passiert - „diese Entscheidung müsste, gehe ich einmal davon aus, jedenfalls noch in diesem Jahr getroffen werden“, sagte Mailath-Pokorny im Februar 2016 - mehr dazu in Mailath: Entscheidung über Happel-Stadion heuer. Allerdings blieb die Entscheidung aus.

Link: