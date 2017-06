Polizei sucht nach vermeintlichem Arzt

Wegen schweren Betrugs und Kurpfuscherei gesucht wird ein 42-jähriger Mann, der unter anderem im Sportministerium in der Spitzensport-Förderung tätig war. Auf seiner Facebook-Seite postete er „Auf Wiedersehen, Wien!!“.

Die Polizei begann nach einem anonymen Hinweis gegen den Mann zu ermitteln. Schon bald gab es zahlreiche Indizien, wonach der 42-Jährige kein Mediziner ist. Zumindest seit 2009 soll er sich aber als Arzt ausgegeben und auch verbotenerweise Behandlungen durchgeführt haben. Bei der Ärztekammer hieß es auf Anfrage der APA, dass der Mann definitiv nicht in der österreichischen Ärzteliste geführt wird.

Anzeige wegen Kurpfuscherei

Die Ermittlungen der Polizei befinden sich noch im Anfangsstadium, wurde betont. Am Dienstag wurde der Mann jedenfalls wegen schweren Betrugs und Kurpfuscherei angezeigt. Der vermeintliche Sportmediziner, der unter anderem im Sportministerium in der Spitzensportförderung tätig war, dürfte sich abgesetzt haben. Auf seiner Facebook-Seite postete der 42-Jährige am Mittwoch ein Foto vom Flughafen Schwechat mit den Worten „Auf Wiedersehen Wien!!“.

Ein Sprecher des Sportministeriums kündigte eine interne Prüfung an. „Bevor der Sachverhalt und die Anschuldigungen nicht geprüft sind, wollen wir keine Stellungnahme abgeben“, hieß es.

Link: