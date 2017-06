A380 feiert einjähriges Jubiläum in Wien

Das weltgrößte Passagierflugzeug steuert seit einem Jahr Wien an - der A380 der arabischen Fluglinie Emirates verkehrt täglich zwischen Wien und Dubai. Nun könnte eine zweite tägliche Flugverbindung mit dem A380 dazukommen.

Täglich um die Mittagszeit landet der Airbus A380 am Flughafen Wien. Mehr als 500 Passagiere kann das doppelstöckige, weltgrößte Passagierflugzeug transportieren. Doch nicht nur seine Größe ist beachtlich auch die Ausstattung. Neben einer Economy- und einer Businessclass, gibt es im A380 auch eine First Class und eine Privat-Suite mit eigener Dusche.

Mehr Passagiere als erhofft

Ein Drittel der Passagiere des A380 kommt aus dem arabischen Raum. Die meisten allerdings fliegen nach Dubai, um dort umzusteigen, vor allem Richtung Asien und Australien. Nach einem Jahr A380 auf der Strecke Wien-Dubai zieht die Fluglinie eine durchaus positive Bilanz.

Es sind mehr Passagiere als erhofft, auch wenn nicht jeder Flieger ausgebucht ist, sagt Martin Gross, Direktor von Emirates Österreich gegenüber „Wien heute“. „Zum Beispiel im Mai und Juni gibt es auch mal einen Flieger, der nur halbvoll ist. Das ist bei uns so und bei allen anderen Fluggesellschaften, aber letztendlich gleicht es sich im Laufe des Jahres natürlich aus.“

Terminal wird ausgebaut

Ob eine zweite tägliche Flugverbindung mit dem A380 auf der Strecke Wien-Dubai dazukommt, soll frühestens in einem Jahr entschieden werden. Das sei abhängig von der weiteren Entwicklung, heißt es. Der Flughafen trifft jedenfalls bauliche Vorkehrungen, um eine leichtere Abfertigung des Jumbojets zu ermöglichen. So wird die Andockstellen am Pier Ost ausgebaut. Derzeit ist dieser nicht für ein doppelstöckiges Flugzeug angelegt.

„Künftig wird es möglich sein, den A380 mit drei Passagierbrücken abzufertigen. Zwei übereinander und eine in der Mitte des Geräts“, so Flughafen-Sprecher Peter Kleemann. Anlässlich des einjährigen Jubiläums bietet Emirates Sondertarife an. So gibt es für die First Class vergünstigte Tickets ab 3.750 Euro.

