Straße senkte sich ab: „Bim“ fährt nur langsam

Weil sich auf der Linzer Straße am Freitagabend im Gleisbereich die Fahrbahn abgesenkt hat, wurden zwei Straßenbahnlinien umgeleitet. Inzwischen sind sie wieder unterwegs - allerdings langsam. Die Ursache war zunächst unklar.

Die Fahrbahn im Bereich der Linzer Straße 4, nahe des Technischen Museums, wurde vorübergehend mit Beton wieder aufgefüllt. Die Arbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Der Individualverkehr war nicht betroffen, die Straße auch nicht gesperrt, hieß es vom ÖAMTC. Die Straßenbahnlinie 10 fuhr nur zwischen Dornbach und Hütteldorfer Straße bzw. Kennedybrücke, Hietzing und Penzinger Straße. Die Linie 52 fuhr nur zwischen Westbahnhof und Penzinger Straße und wurde über die Linie 58 nach Unter St.Veit umgeleitet.

Straßenbahnen derzeit langsam unterwegs

Übers Wochenende sind die Straßenbahnen in diesem Bereich nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs, teilten die Wiener Linien mit. Am Montag werde dann gemeinsam mit den zuständigen Experten der Stadt Wien eine erneute Begutachtung durchgeführt. Dann entscheide sich, ob weitergehende Maßnahmen notwendig sind. Warum sich die Fahrbahn abgesenkt hat, ist derzeit noch unklar. Zu einem ähnlichen Fall war es vor gut einem Jahr auf der Straßenbahnlinie 6 gekommen - mehr dazu in Hohlraum bremste Straßenbahnverkehr.