Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Nach dem Rückgang im Mai ist die Arbeitslosigkeit in Wien auch im Juni gesunken. Der Rückgang macht 0,4 Prozent aus. Trotz guter Konjunktur verfestigt sich aber die Langzeitarbeitslosigkeit. Junge finden hingegen leichter eine Stelle.

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen sank im Juni 2017 im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 118.191. Die Zahl der arbeitslosen Personen in Schulung stieg in Wien im selben Zeitraum um 12,5 Prozent auf 31.429 Menschen. In Summe ist die Arbeitslosigkeit damit um 0,5 Prozent kleiner geworden.

„Wiener Unternehmen brauchen wieder mehr Arbeitskräfte, sowohl im Handels- als auch im Dienstleistungssektor“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Ende Juni waren dem AMS Wien um 17,9 Prozent mehr offene Stellen gemeldet als im Juni 2016.

9,4 Prozent mehr Langzeitarbeitslose

Trotz guter Konjunktur verfestigt sich allerdings die Langzeitarbeitslosigkeit, während Junge deutlich leichter eine Stelle finden. Die Zahl der arbeitslosen Unter-20-Jährigen ging um 22,7 Prozent zurück, die der Unter-25-Jährigen um 12,7 Prozent. Die Zahl der über-50-jährigen Arbeitslosen ist hingegen um 3,6 Prozent angestiegen. „Erfreulich für diese Zielgruppe ist, dass zwischen 50 und 54 die Arbeitslosigkeit um 1,2 Prozent gesunken ist“, so Draxl.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also Personen die seit mehr als einem Jahr beim AMS gemeldet sind, ist im Juni weiter gestiegen. Laut AMS waren 22.700 Personen langzeitarbeitslos, ein Puls von 9,4 Prozent. Für 50plus-Langzeitarbeitslose bietet die vor wenigen Tagen beschlossene Beschäftigungsaktion 20.000 die Chance, am ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen - mehr dazu in „Aktion 20.000“: Wiener Pilotprojekt beginnt.

Mehr Arbeitslose im Gesundheits- und Sozialwesen

Jobmotor war der Bau, gefolgt vom Produktionsbereich, während im Gesundheitssektor die Arbeitslosigkeit stieg. Die Arbeitslosigkeit in der Warenproduktion hat um 0,5 Prozent und im Gesundheits- und Sozialwesen um 5,7 Prozent zugenommen. Am Bau ist sie um 9,4 Prozent gesunken. In der Hotellerie und Gastronomie macht der Rückgang 2,9 Prozent aus, im Einzelhandel ist die Arbeitslosigkeit 4,4 Prozent zurückgegangen.

Österreichweit Rückgang von 3,1 Prozent

Die Zahl der Arbeitssuchenden ist österreichweit im Juni im Jahresvergleich um 3,1 Prozent gesunken, gleichzeitig hat die Zahl der offenen Stellen um 38,1 Prozent zugelegt. Insgesamt waren im Juni 374.973 Personen auf Jobsuche, davon waren 71.029 in Schulung (plus 6,3 Prozent). Am stärksten sank die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen (minus 15,7 Prozent) und bei Männern (minus 6,5 Prozent). Bei Frauen gab es einen Rückgang von 3,2 Prozent, bei Ausländern von 3,7 Prozent (inklusive Schulungen gab es bei ausländischen Mitbürgern mehr Arbeitsuchende).

