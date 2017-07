Registrierkassa: Wirte kritisieren Müll

Die Registrierkassenpflicht produziert laut Wirtschaftskammer vor allem bei Gastronomen eine „unendliche Schlange an Papier“. Denn die meisten Kunden würden bei kleinen Beträgen den Kassenzettel nicht mitnehmen wollen.

Beim Würstelstand bei der Albertina würden nur die allerwenigsten Kunden einen Beleg verlangen, klagt Gastronom Josef Bitzinger. "Das worum es geht, ist die Menge des Papiers. Auf der einen Seite ist es eine Papierverschwendung, auf der anderen Seite stellt es eine Verschmutzung dar. Denn wenn der Wind geht, fliegen die Zettel durch die Gegend.

Kammer will Ende des Bon-Zwanges

Im Eissalon Tichy in Favoriten sind mindestens sechs Kassen gleichzeitig in Betrieb. Auch hier haben an ausgedruckten Rechnungen nur die wenigsten Kunden Interesse, heißt es von Eissalonbesitzer Kurt Tichy. Ein ganzer Karton voller Bons würde sich an einem Tag ansammeln.

In der Wirtschaftskammer ist man nicht gegen die Registrierkassenpflicht, fordert aber ein Ende des Bon-Zwanges bei Kleinstbeträgen. „Die Registrierkassenpflicht selbst steht außer Diskussion. Und die Gastronomen merken auch, dass es eine große Unterstützung ist, was die Kontrolle betrifft und auch die Kalkulation. Was uns Probleme bereitet, sind die unendlichen Schlangen an Papier die aus der Kasse herauskommen müssen“, sagt Peter Dobcak, Fachgruppenleiter Gastronomie in der Kammer gegenüber „Wien heute“.

„Es muss nicht zwangsläufig Papier sein“

Aus Sicht der Unternehmer gibt es Alternativen zu den ausgedruckten Kassazetteln. „Es ist weder nachhaltig noch umweltfreundlich. Das Thermopapier ist giftig und natürlich teuer. Es gibt heute technische, andere Möglichkeiten, dass man eine Rechnung überträgt, oder dem Gast präsentiert. Es muss nicht zwangsläufig Papier sein“, sagt Dobcak.

Immer mehr Kunden würden lieber elektronisch über ihr Smartphone abrechnen, sind die Gastronomen überzeugt. Rechnungen auf Papier sollten bei Kleinstbeträgen nur auf Verlangen ausgefolgt werden, lautet die Forderung von Dobcak.

