Tangente nur einspurig: 30 Minuten Stau

Der neue Gegenverkehrsbereich auf der Südosttangente hat am Montagmorgen zu Staus geführt: Bis zu 30 Minuten Zeitverlust mussten Autofahrer in Kauf nehmen, zwischen Stadlau und Hirschstetten gibt es Einschränkungen.

Laut „Radio Wien“-Verkehrsredaktion betrug der Zeitverlust gegen 8.30 Uhr sowohl Richtung Graz als auch Richtung Kagran rund 20 Minuten. Am Montagmorgen standen Autofahrer bis zu 30 Minuten im Stau. Auffallend war laut „Radio Wien“-Verkehrsredaktion, dass die Staus schon gegen 6.00 Uhr früh und damit früher als an anderen Tagen entstanden.

Arbeiten seit Jahresbeginn 2016

An der Sanierung des etwa drei Kilometer langen Abschnittes zwischen Stadlau und Hirschstetten wird seit Anfang des vergangenen Jahres gearbeitet. Nun werden die Sicherheitsanlagen im Tunnel Stadlau erneuert und die Fahrbahnen saniert. Über 1.000 LED-Leuchten werden neu angebracht, über 200 Kilometer Leitungen werden in diesem Bereich neu verlegt. Aus Platzmangel ist eine Fahrbahnverschwenkung nicht möglich - mehr dazu in Tangente nur einspurig: Staugefahr.

„Es ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, wir sind unter vollem Verkehr und es sind sehr viele Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Wir arbeiten 24 Stunden durch, es sind immer über 100 Personen auf der Baustelle“, so Alexander Walcher, Geschäftsführer der ASFIANG, gegenüber „Wien heute“.

Etwa 90.000 Autos passieren täglich den drei Kilometer langen Abschnitt Stadlau bis Hirschstetten. 43 Millionen Euro steckt die ASFINAG in die notwendigen Arbeiten. In der zweiten Augustwoche - konkret von 8. bis 16. August - muss zusätzlich noch die Ausfahrt Stadlau/Genochplatz gesperrt werden.

Infolge der Sommersperre wird Autofahrern empfohlen, die Baustelle großräumig zu umfahren. Kommt man von Mistelbach, wird empfohlen, bereits beim A5-Knoten Eibesbrunn abzufahren und dann über die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) bis zum Knoten Korneuburg West und von dort über die Donauufer-Autobahn (A22) Richtung Wien bis zum Knoten Kaisermühlen zu fahren. Diese Empfehlung gilt auch für die umgekehrte Richtung.

