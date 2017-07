Tiergarten-Expansion nur mit UNESCO-Zusage

Ob der Tiergarten Schönbrunn in den Botanischen Garten expandiert, ist weiter offen. Besonders seit der Innenstadt die Aberkennung des Weltkulturerbes droht. Sollte das Schönbrunn drohen, würde man von einer Expansion absehen.

Deswegen sucht man beim Tiergarten Schönbrunn den Konsens mit der UNESCO. Der Tiergarten will den drei Hektar großen Botanischen Garten gerne für neue Gehege nützen. Unter anderem sollen Vögel und kleine Säugetiere präsentiert werden. Beim Tiergarten sieht man das als perfekte Ergänzung des derzeitigen Geländes. Die UNESCO sieht vor allem im Denkmalschutz und im freien Zugang für alle kritische Punkte - mehr dazu in Botanischer Garten: Pläne beschäftigen Unesco.

ORF

Stellungnahme von Bundesdenkmalamt

Deswegen arbeitet das Bundesdenkmalamt derzeit an einer Stellungnahme für die UNESCO. Gerhard Kasbauer, stellvertetender Direktor des Tiergarten Schönbrunn, stellt allerdings fest: „Wenn von Seiten der UNESCO ein Nein kommt oder auch große Bedenken, was den Weltkulturerbestatus des Areal Schönbrunn betrifft, dann ist das Projekt in dem Moment eigentlich gestorben. Wenn von dort keine Bedenken kommen, werden wir alles daran setzen, dass man das realisiert.“

Dem Anspruch des Weltkulturerbes ist sich Kasbauer bewusst: „Auch der Tiergarten ist Weltkulturerbe seit 1996, das Bundesdenkmalamt hat auch davor schon großes Mitspracherecht bei allen baulichen Veränderungen gehabt.“ Es sei auch ein Alleinstellungsmerkmal für den Tiergarten. Sollte es eine positive Rückmeldung von der UNESCO geben, würde man sich möglichst bald mit den zuständigen Ministerien an einen Tisch setzen und einen Plan ausarbeiten.

Links: