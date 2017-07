Hagelschäden in Liesing

In Wien hat es am Nachmittag wolkenbruchartigen Regen gegeben, teilweise kam es auch zu Hagel. Besonders betroffen war der Bezirk Liesing, dort musste etwa eine Buslinie wegen eines Feuerwehreinsatzes unterbrochen werden.

An die 100 Einsätze der Berufsfeuerwehr hat am Montag ein Gewitter mit Starkregen und Hagel in Wien zur Folge gehabt. Überflutete Fahrbahnen, Wasser, das durch Decken in Gebäude drang und Wassereinbrüche hielten die Einsatzkräfte auf Trab, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

ORF

Unterführungen teilweise gesperrt

Die Unwetter nahmen gegen 16.00 Uhr im südlichen Stadtgebiet ihren Ausgang und breiteten sich infolge aber auf die gesamte Bundeshauptstadt aus. Da gegen 17.30 Uhr noch einige Einsätze am Laufen waren und daher entsprechende Berichte noch ausständig waren, gab es keine näheren Angaben zu etwaigen Schäden.

Die Linie 66A wurde im Haltestellenbereich Atzgersdorf Schnellbahn zwischen Brunner Straße, Erlaaer Straße und Liesing S in Fahrtrichtung Reumannplatz U über die Linie 62A umgeleitet, hieß es von den Wiener Linien. Das Ende der Störung war vorerst nicht absehbar. Liesing war vom Hagel besonders betroffen, aber auch die Unterführung am Gürtel beim Matzleinsdorfer Platz musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

zurück von weiter

Unwetter in den Bundesländern

Laut ORF-Wetterredaktion zieht das heftige Gewitter nun Richtung Niederösterreich weiter, betroffen ist demnach die Gegend um Groß-Enzersdorf. In Wien kann am Abend wieder ein Gewitter durchziehen. In der Nacht ist es dann die meiste Zeit trocken - mehr dazu in wetter.ORF.at.

In Niederösterreich haben Hagelschläge am Sonntagnachmittag enorme Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Neben Ackerkulturen wurde vor allem das Grünland durch Hagel schwer beschädigt. Betroffen waren vor allem die Bezirke Gmünd und Zwettl. Bei heftigen Regenfällen wurde das neue Landesklinikum in Baden beschädigt - mehr dazu in Wassereintritt in Landesklinikum Baden (noe.ORF.at).

In der Nacht auf Montag war es auch im gesamten Burgenland zu teils heftigen Unwettern gekommen. Die Feuerwehren mussten in fast allen Bezirken zu Einsätzen ausrücken - mehr dazu in Gewitter und Stürme im gesamten Burgenland (burgenland.ORF.at)