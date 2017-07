Walter Dorner verstorben

Walter Dorner, langjähriger Präsident der Wiener Ärztekammer, ist in der Nacht auf Montag im Alter von 75 Jahren verstorben. Von 2007 bis 2012 war Dorner auch Präsident der Österreichischen Ärztekammer.

Walter Dorner wurde am 1. Juni 1942 in Neunkirchen in Niederösterreich geboren. 1969 promovierte er zum Doktor der gesamten Heilkunde. Die Ausbildung zum Chirurgen absolvierte er am Krankenhaus zum Göttlichen Heiland in Wien, wo er als Assistenz- und Oberarzt arbeitete. 1976 eröffnete er eine Praxis in Alsergrund.

1979 ging er ins Heeresspital in Stammersdorf. Ab 1981 war er in der Wiener Standesvertretung der Ärzte. 1996 bis 1999 fungierte Dorner als dritter Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, ab Juni 1999 als zweiter Vizepräsident. Am 7. Juni folgte Dorner dem zuvor verstorbenen Präsidenten Michael Neumann (Wiener und österreichischer Ärztekammerpräsident) in dessen Funktion in Wien nach. Im Juni 2007 wurde Dorner zum Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer gewählt.

APA/Herbert Neubauer

Szekeres: Verfechter der ärztlichen Anliegen

Obwohl er aus der ÖVP-nahen „Vereinigung österreichischer Ärzte“ stammte, legte sich Dorner in der Zeit der schwarz-blauen Bundesregierung mit Vorliebe mit ÖVP und Wirtschaftskammer an. Für seine Verdienste hat ihm die Ärztekammer 2005 das Große Ehrenzeichen der Österreichischen Ärztekammer verliehen, 2009 erhielt er das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres bezeichnete Walter Dorner am Dienstag in einer Aussendung als „stets unermüdlichen Verfechter der ärztlichen Anliegen. Er wird uns so in Erinnerung bleiben, wie er als Standesvertreter und Arzt war: konsequent, kämpferisch und ein Stratege.“

Für den verstorbenen Altpräsidenten liegt in der Ärztekammer ein Kondolenzbuch auf. Das Kondolenzbuch ist bis einschließlich Freitag, 14. Juli 2017, zu den Öffnungszeiten der Ärztekammer für Wien zugänglich.

Link: