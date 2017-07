Frauenfußball-EM: Public Viewing in Wien

Am 16. Juli erfolgt der Anpfiff zur Frauenfußball-EM. In Wien kann man an mehreren Orten die Spiele in Gesellschaft ansehen, das WUK zeigt alle Spiele live. Begleitend dazu gibt es ein Filmprogramm von den FrauenFilmTagen.

Ob Europameisterschaft (EM) oder Weltmeisterschaft (WM), bei den Herrenfußballmeisterschaften schießen Public-Viewing-Areas wie Schwammerl aus dem Boden. Bei der Frauenfußball-EM sieht es da schon magerer aus - und das obwohl bei der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada weltweit über 750 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen zusahen.

Österreich startet am 18. Juli

Aus diesem Grund, und weil sich das österreichische Fußball-Nationalteam für die EM 2017 qualifiziert hat, überträgt das WUK in Wien beim EM-Quartier heuer erstmals die Frauenfußball-EM, die in den Niederlanden stattfindet. Alle Spiele von 16. Juli 2017 bis 6. August 2017 werden im Hof bei freiem Eintritt übertragen. Es gibt einen Kunstrasenteppich, auf dem man es sich gemütlich machen kann. Bei Regen gibt es Ausweichmöglichkeiten ins WUK Foyer und ins Statt-Beisl.

Die österreiche Nationalmannschaft startet am 18. Juli gegen die Schweiz ins Turnier, am 22. Juli gilt es gegen Frankreich Punkte zu machen, sowie am 26. Juli gegen Island.

Niko Ostermann

Ein Kaffeeservice als EM-Prämie

Begleitend zu den Fußball-Übertragungen gibt es im WUK das Filmprogramm von den FrauenFilmTagen „Einwurf - Frauen.Fußball.Film“. Zu sehen ist etwa der Film „Die schönste Nebensache der Welt“ von Tanja Bubbel, der die Entstehungsgeschichte des Frauenfußballs in Deutschland beschreibt. Dabei wird u.a. von der Fußballerin Petra Landers erzählt, die 1989 zum Gewinn der EM ein Kaffeeservice als Prämie erhielt.

Der Film „Soccer Grannies“ von Lara-Ann de Wet zeigt wiederum eine Gruppe älterer Frauen in der südafrikanischen Provinz Limpopo, die zusammen Fußball spielen und ihren Zusammenhalt und die Freude über das Fußballspielen feiern. Insgesamt gibt es ein Filmprogramm an sieben Abenden.

Lara-Ann de Wet

Die Kunst- und Kultureinrichtung, Kulturen in Bewegung, am VIDC, dem Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit und die Initiative fairplay bieten mit „Kick it!“ ein kulturelles Rahmenprogramm zur Frauenfußball-EM. So gibt es etwa am 22. Juli im WUK einen DJane-Workshop und ein Microsoccer-Turnier. Nach den Spielen startet eine Party „mit Acts von Femme DMC“, einer Plattform, die jenen, die im Hip-Hop oft übersehen werden, eine Bühne geben will.

Weitere Möglichkeiten zum Public Viewing

Eine weitere Möglichkeit zum Public Viewing gibt es im Frauenzentrum ega. Dort werden am 22. und am 26. Juli Österreich-Spiele, sowie das Finalspiel am 6.8. übertragen. Dazu gibt es Gegrilltes, Getränke, Wuzzler und Microsoccer. Am 26. Juli gibt es außerdem ein zu Gespräch zu "Rollenbilder, Klischees, Fankultur im Fußball“. Auch das GUGG in der Heumühlgasse und das Zweistern in der Heinstraße laden zum Public Viewing ein. Im GUGG gibt es am 28. Juli ein Tischfußball-Turnier mit „mindestens 50 Prozent Frauenanteil pro Team“.

