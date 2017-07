Siebenjähriger verursacht Autounfall

Ein Siebenjähriger hat am Dienstag mit dem Auto seines Vaters in Wien-Leopoldstadt einen Unfall verursacht. Der Bub rammte mit dem Auto mehrere geparkte Fahrzeuge, er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Siebenjährige ging am Dienstag gegen 9.00 Uhr zu dem Kästchen, in dem sein Vater den Autoschlüssel aufbewahrte. Laut „Heute“ schliefen die Eltern. Der Bub nahm den Schlüssel, marschierte zum Audi A6, der in der Ennsgasse parkte und startete das Fahrzeug. Nach wenigen Metern verlor der Bub die Kontrolle über das Auto und rammte ein geparktes Fahrzeug.

Laut Thomas Keiblinger, Sprecher der Wiener Polizei, kam es zu dem Aufprall „mit so einer Wucht, dass dieser Pkw in zwei weitere parkende Fahrzeuge geschoben wurde und eben an insgesamt vier Fahrzeugen Sachschaden entstanden ist“.

Ermittlungen gegen Eltern

Der Siebenjährige stieg aus dem Auto, sehr zur Verwunderung jenes Passanten, der die Polizei alarmierte. Die kümmerte sich um den Buben, der bei dem Unfall unverletzt geblieben war und verständigte die Eltern. Jetzt wird ermittelt, ob sie die Aufsichtspflicht vernachlässigt haben.

